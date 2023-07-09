Амбициозные планы: легион «Свобода России» анонсирует рейды в Россию

Командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" анонсировал новые рейды на территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

"Цезар" - командир легиона "Свобода России". Фото с открытых источников

Российские бойцы хотят воспользоваться нестабильностью и беспорядком в России из-за восстания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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"На следующий месяц или около того будет еще один сюрприз", — рассказал "Цезарь".

Командир легиона "Свобода России" сообщил, что это будет третий поход военной группировки в Россию и добавил, что у них "амбициозные планы" для еще двух последующих походов. По словам "Цезаря", легион "Свобода России" хочет освободить всю территорию РФ.

Напомним, что легион "Свобода России" состоит из нескольких сотен российских добровольцев, которые в мае и июне совершили рейды на территорию РФ и вступили в бои с армией России. В ходе военных действий легион "Свобода России" смог уничтожить несколько единиц военной техники российской армии и захватить около 10 солдат в плен.

По словам командир легиона, жители российских населенных пунктов поддерживают действия "Свободы России", ведь им надоело правление Путина, которое длится более двух десятилетий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины считает, что половина российского населения находится под серьезным сомнением. Такие настроения говорят о расколе в российском обществе.

Также "Комментарии" писали о данных европейской разведки, которые указали на две основные группы российских военных, заменяющих вагнеровцев в Украине. Это будут чеченские боевики и группировки, состоящие из бывших российских заключенных.