Алферов назвал исторически слабые и сильные стороны россиян в войне

Кандидат исторических наук Александр Алферов выделил слабые и сильные стороны россиян во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского историка для УП.



Украинский историк Александр Алферов. Фото из открытых источников

Александр Алферов объясняет, что сильной стороной России является человеческий ресурс, который для русской армии бесплатный. Другая сильная черта россиян — это скорые войны. Историк напоминает, как армия СССР быстро ворвалась в Польшу и Финляндию.

"Исторически сильная сторона россиян – они мастера скорых войн: три дня, неделя, месяц, полгода. Быстрые войны, походы. Польшу они взяли, Финляндию они смогли отхватать, даже потеряв полмиллиона", — считает украинский историк.

Однако Алферов отмечает, что слабой стороной россиян являются затяжные войны, которые российские армии обычно проигрывали без помощи других стран.

"Если они попадают в долгую войну, им жизненно необходима помощь. Вся российская армия всегда базировалась на генералах самодурах, на пушечном мясе и на завалах техники, хотя бы старой, но техники", — говорит Александр Алферов и добавляет, что там, "где Россия встревает в войну более двух лет, там гайки".

Украинский историк напомнил, что даже во Вторую мировую войну россияне проиграли. По словам Алферова, несмотря на скорые действия россиян в Польше и Финляндии, впоследствии "Гитлер гнал их в Москву", пока Россия не получила помощи.

"Если мы проанализируем, Первая мировая война, на запад прорвались, а потом окопались и все, выдохлись. Им нужно помощь. Вторая мировая, Польша, Финляндия, объявляем об аннексии. Потом как немцы дали, и без ленд-лиза просто ничего", — отметил историк и добавил, что "они не способны воевать в долгую".

Другим примером, где россияне не смогли продержать дольше трех лет, Александр Алферов выделил Крымскую войну 1853-56 годов. Русские подписали капитуляцию и вывели Черноморский флот.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском историке, который объяснил, носили ли казаки сельдь на самом деле.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал одну из главных ошибок Путина в войне.