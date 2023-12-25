Алферов назвал исторически слабые и сильные стороны россиян в войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Кандидат исторических наук Александр Алферов выделил слабые и сильные стороны россиян во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского историка для УП.
Украинский историк Александр Алферов. Фото из открытых источников
Александр Алферов объясняет, что сильной стороной России является человеческий ресурс, который для русской армии бесплатный. Другая сильная черта россиян — это скорые войны. Историк напоминает, как армия СССР быстро ворвалась в Польшу и Финляндию.
Однако Алферов отмечает, что слабой стороной россиян являются затяжные войны, которые российские армии обычно проигрывали без помощи других стран.
Украинский историк напомнил, что даже во Вторую мировую войну россияне проиграли. По словам Алферова, несмотря на скорые действия россиян в Польше и Финляндии, впоследствии "Гитлер гнал их в Москву", пока Россия не получила помощи.
Другим примером, где россияне не смогли продержать дольше трех лет, Александр Алферов выделил Крымскую войну 1853-56 годов. Русские подписали капитуляцию и вывели Черноморский флот.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском историке, который объяснил, носили ли казаки сельдь на самом деле.
Также "Комментарии" писали, что историк назвал одну из главных ошибок Путина в войне.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:04
Їхня сильна сторона ждуни: чиновники депутати прокурори мерзотники, які стали багатими біля державного корита. Їх влада старанно береже незаплямованими. Прийде рідна Говень, вони всі виправдаються: "нас там не було це смерди щось там затіяли". Тому вони всі спокійні це не їх війна. Прийде інша влада їм не звикати.