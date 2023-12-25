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Алферов назвал исторически слабые и сильные стороны россиян в войне

Украинский историк Александр Алферов рассказал, какие слабые и сильные стороны у России в историческом контексте.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат исторических наук Александр Алферов выделил слабые и сильные стороны россиян во время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского историка для УП.

Алферов назвал исторически слабые и сильные стороны россиян в войне

Украинский историк Александр Алферов. Фото из открытых источников

Александр Алферов объясняет, что сильной стороной России является человеческий ресурс, который для русской армии бесплатный. Другая сильная черта россиян — это скорые войны. Историк напоминает, как армия СССР быстро ворвалась в Польшу и Финляндию.

"Исторически сильная сторона россиян – они мастера скорых войн: три дня, неделя, месяц, полгода. Быстрые войны, походы. Польшу они взяли, Финляндию они смогли отхватать, даже потеряв полмиллиона", — считает украинский историк.

Однако Алферов отмечает, что слабой стороной россиян являются затяжные войны, которые российские армии обычно проигрывали без помощи других стран.

"Если они попадают в долгую войну, им жизненно необходима помощь. Вся российская армия всегда базировалась на генералах самодурах, на пушечном мясе и на завалах техники, хотя бы старой, но техники", — говорит Александр Алферов и добавляет, что там, "где Россия встревает в войну более двух лет, там гайки".

Украинский историк напомнил, что даже во Вторую мировую войну россияне проиграли. По словам Алферова, несмотря на скорые действия россиян в Польше и Финляндии, впоследствии "Гитлер гнал их в Москву", пока Россия не получила помощи.

"Если мы проанализируем, Первая мировая война, на запад прорвались, а потом окопались и все, выдохлись. Им нужно помощь. Вторая мировая, Польша, Финляндия, объявляем об аннексии. Потом как немцы дали, и без ленд-лиза просто ничего", — отметил историк и добавил, что "они не способны воевать в долгую".

Другим примером, где россияне не смогли продержать дольше трех лет, Александр Алферов выделил Крымскую войну 1853-56 годов. Русские подписали капитуляцию и вывели Черноморский флот.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском историке, который объяснил, носили ли казаки сельдь на самом деле.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал одну из главных ошибок Путина в войне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZjkW--OmxA&t=2738s&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:04

Їхня сильна сторона ждуни: чиновники депутати прокурори мерзотники, які стали багатими біля державного корита. Їх влада старанно береже незаплямованими. Прийде рідна Говень, вони всі виправдаються: "нас там не було це смерди щось там затіяли". Тому вони всі спокійні це не їх війна. Прийде інша влада їм не звикати.


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