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Арестович об окончании войны: украинцев ожидает "удар о стену реальности"

Арестович заявил, что зима это не самое тяжелое для Украины, а о выигрыше в войне нужно было думать раньше.

сегодня, 16:40 comments1053
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что тяжелее всего для Украины будет не пережить зиму, а принять мнение, что Запад никогда не хотел "побеждать Россию". Таким образом, Арестович сделал прогноз на войну и будущие события в Украине.

Арестович об окончании войны: украинцев ожидает "удар о стену реальности"

Арестович считает, что о победе Украины следует думать раньше


Популярный блоггер считает, что Запад не изменил Украине, ведь не использует концепцию "верность/измена". По словам Алексея Арестовича, западные страны применяют скорее идею "выгодно/не выгодно".

Арестович считает, что Украина создала "патриотический лубок", противостоящий "нашествию новой орды" и требующий денег и оружия у стран Запада. Однако Запад продолжает сотрудничать с Россией.

"Между тем Запад, зевая, купил у Орды ресурсы на сотни миллиардов долларов, десятки из которых "Орда" обрушит на наши головы в виде ракет и снарядов", — пишет Арестович в Twitter.

Бывший советник Офиса президента призвал подсчитать возможности Украины по противостоянию с Россией.

"Необходимо положить калькулятор на стол и сосчитать – что мы реально можем и чего реально не можем и действовать, исходя из реального расчета", — считает блоггер.

По словам Арестовича, украинцев ожидает "удар о стену реальности" из-за окончания войны, который будет выглядеть как принуждение Запада, сократившего помощь, а Россия пошла в новое наступление. Блогер считает, что о победе против России следовало думать раньше.

"Возвращение к трезвости – единственное, что еще способно создать ситуацию: и правы, и не проиграли. О выигрыше нужно было думать раньше", — пишет Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович сделал мрачный прогноз по войне в Украине и назвал три сценария войны на 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович опубликовал свою предвыборную программу, в которой он готов не отвоевывать оккупированные территории.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1728762746206814710
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