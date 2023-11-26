Арестович об окончании войны: украинцев ожидает "удар о стену реальности"

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что тяжелее всего для Украины будет не пережить зиму, а принять мнение, что Запад никогда не хотел "побеждать Россию". Таким образом, Арестович сделал прогноз на войну и будущие события в Украине.
Арестович считает, что о победе Украины следует думать раньше
Популярный блоггер считает, что Запад не изменил Украине, ведь не использует концепцию "верность/измена". По словам Алексея Арестовича, западные страны применяют скорее идею "выгодно/не выгодно".
Арестович считает, что Украина создала "патриотический лубок", противостоящий "нашествию новой орды" и требующий денег и оружия у стран Запада. Однако Запад продолжает сотрудничать с Россией.
Бывший советник Офиса президента призвал подсчитать возможности Украины по противостоянию с Россией.
По словам Арестовича, украинцев ожидает "удар о стену реальности" из-за окончания войны, который будет выглядеть как принуждение Запада, сократившего помощь, а Россия пошла в новое наступление. Блогер считает, что о победе против России следовало думать раньше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович сделал мрачный прогноз по войне в Украине и назвал три сценария войны на 2024 год.
Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович опубликовал свою предвыборную программу, в которой он готов не отвоевывать оккупированные территории.
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