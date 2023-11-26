Арестович об окончании войны: украинцев ожидает "удар о стену реальности"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что тяжелее всего для Украины будет не пережить зиму, а принять мнение, что Запад никогда не хотел "побеждать Россию". Таким образом, Арестович сделал прогноз на войну и будущие события в Украине.



Арестович считает, что о победе Украины следует думать раньше

Популярный блоггер считает, что Запад не изменил Украине, ведь не использует концепцию "верность/измена". По словам Алексея Арестовича, западные страны применяют скорее идею "выгодно/не выгодно".

Арестович считает, что Украина создала "патриотический лубок", противостоящий "нашествию новой орды" и требующий денег и оружия у стран Запада. Однако Запад продолжает сотрудничать с Россией.

Twitter "Между тем Запад, зевая, купил у Орды ресурсы на сотни миллиардов долларов, десятки из которых "Орда" обрушит на наши головы в виде ракет и снарядов", — пишет Арестович в

Бывший советник Офиса президента призвал подсчитать возможности Украины по противостоянию с Россией.

"Необходимо положить калькулятор на стол и сосчитать – что мы реально можем и чего реально не можем и действовать, исходя из реального расчета", — считает блоггер.

По словам Арестовича, украинцев ожидает "удар о стену реальности" из-за окончания войны, который будет выглядеть как принуждение Запада, сократившего помощь, а Россия пошла в новое наступление. Блогер считает, что о победе против России следовало думать раньше.

"Возвращение к трезвости – единственное, что еще способно создать ситуацию: и правы, и не проиграли. О выигрыше нужно было думать раньше", — пишет Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович сделал мрачный прогноз по войне в Украине и назвал три сценария войны на 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович опубликовал свою предвыборную программу, в которой он готов не отвоевывать оккупированные территории.