Активная оборона ВСУ: Что дальше?

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Моесеенко Валентина
На нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности русской армии и уничтожению наемников. Это необходимо, чтобы обеспечить успешное контрнаступление. Такую оценку дал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишут "Комментарии".
Силы обороны готовят основу для контрнаступления
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Он подчеркнул, что россияне, пытаясь прорвать украинскую оборону, теряют в последнее время около тысячи военных в день.
По его мнению, оборона Бахмута с этой точки зрения вполне оправдана. В этом и других направлениях в Донецкой и Луганской областях ВСУ неоднократно эффективно уничтожали и группы наемников, и элитные подразделения российской армии.
Бывший глава Службы внешней разведки напомнил, что Путин многократно устанавливал сроки полного захвата Донецкой и Луганской областей: 24 февраля, 1 марта, 1 апреля и другие. Реализовать эти планы кафиров не удается и, по мнению Маломужа, не удастся.
"Комментарии" также писали о том, что по данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников.
Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также преследует экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.
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