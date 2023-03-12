Активная оборона ВСУ: Что дальше?

На нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности русской армии и уничтожению наемников. Это необходимо, чтобы обеспечить успешное контрнаступление. Такую оценку дал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишут "Комментарии".



Силы обороны готовят основу для контрнаступления

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"Наступление – это очередной этап. Сейчас этап уничтожения живой силы, техники, особенно тех воинских частей, которые готовы наступать и проводить какие-то масштабные специальные операции", — пояснил генерал.

Он подчеркнул, что россияне, пытаясь прорвать украинскую оборону, теряют в последнее время около тысячи военных в день.

"За неделю — около бригады-двух, а через два месяца — уже несколько дивизий", — комментирует экскерующий Службы внешней разведки.

По его мнению, оборона Бахмута с этой точки зрения вполне оправдана. В этом и других направлениях в Донецкой и Луганской областях ВСУ неоднократно эффективно уничтожали и группы наемников, и элитные подразделения российской армии.

В перспективе, уничтожая резервы, мы, конечно, не допускаем других наступательных операций врага для захвата Донецкой и Луганской областей. И, конечно, создаем перспективу для того, чтобы, когда мы будем наступать, уже не было эффективных, мощных, подготовленных вражеских подразделений", — говорит Маломуж.

Бывший глава Службы внешней разведки напомнил, что Путин многократно устанавливал сроки полного захвата Донецкой и Луганской областей: 24 февраля, 1 марта, 1 апреля и другие. Реализовать эти планы кафиров не удается и, по мнению Маломужа, не удастся.

"Итог такой: мы молча стоим, выполняем стратегическое задание по уничтожению противника, боевой техники и боеприпасов... и создаем условия для контрудара и подготовки стратегических наступательных операций", — резюмировал Николай Маломуж.

"Комментарии" также писали о том, что по данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников.

Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также преследует экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.

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