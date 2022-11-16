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Российская делегация не смогла выступить на климатическом саммите COP27. Известная причина

Польские активисты осудили преступные действия Российской Федерации на климатической конференции COP27 в Египте

16 ноября 2022, 16:05
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Автор:

Slava Kot

Продолжается вторая неделя климатического саммита ООН. Представители России пока не принимали активного участия в COP27, которое в этом году было организовано на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Но во время российской презентации польские активисты начали протест и приостановили делегацию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

Российская делегация не смогла выступить на климатическом саммите COP27. Известная причина

Российская делегация на климатическом саммите. Скришнот: из видео Dominika Lasota

На климатическом саммите россияне хотели выступить на следующий где-то после массовых ракетных обстрелов Украины. 15 ноября РФ выпустила более ста ракет. Кроме того, Россия постоянно совершает военные преступления и ведет экоцидную деятельность на территории Украины. Именно такие лозунги озвучили польские активисты.

"Как вы смеете здесь сидеть?! Вы жестокие! Вы не заслуживаете уважения! Вы военные преступники!" – восклицали польские климатические активисты Доминика Ласота и Виктория Едрошковьяк.

Таким образом, активистам удалось сорвать выступление России, даже несмотря на то, что российская делегация одна из крупнейших на климатическом саммите.

"Для нас, для людей, понимающих масштабы жестокости России в Украине, недопустимо, чтобы такая делегация имела основания здесь находиться", — объяснили свои действия активисты.

Кроме того, у активистов был баннер с надписью "Ископаемое топливо убивает". По данным организации Global Witness 33 делегата из 150 на климатическом саммите COP27 являются лоббистами ископаемого топлива, в частности упоминаются российские бизнесмены Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко, находящиеся под экономическими санкциями Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на климатической конференции выступил президент США Джо Байден и во время своей речи упомянул об Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра Польши, который считает, что Россия могла совершить провокации в его стране.



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Источник: https://wyborcza.pl/7,177851,29145144,jak-smiesz-siedziec-tu-w-spokoju-polskie-aktywistki-na-szczycie.html?disableRedirects=true
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