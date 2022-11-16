Российская делегация не смогла выступить на климатическом саммите COP27. Известная причина

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Slava Kot
Продолжается вторая неделя климатического саммита ООН. Представители России пока не принимали активного участия в COP27, которое в этом году было организовано на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Но во время российской презентации польские активисты начали протест и приостановили делегацию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.
Российская делегация на климатическом саммите. Скришнот: из видео Dominika Lasota
На климатическом саммите россияне хотели выступить на следующий где-то после массовых ракетных обстрелов Украины. 15 ноября РФ выпустила более ста ракет. Кроме того, Россия постоянно совершает военные преступления и ведет экоцидную деятельность на территории Украины. Именно такие лозунги озвучили польские активисты.
Таким образом, активистам удалось сорвать выступление России, даже несмотря на то, что российская делегация одна из крупнейших на климатическом саммите.
Кроме того, у активистов был баннер с надписью "Ископаемое топливо убивает". По данным организации Global Witness 33 делегата из 150 на климатическом саммите COP27 являются лоббистами ископаемого топлива, в частности упоминаются российские бизнесмены Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко, находящиеся под экономическими санкциями Запада.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на климатической конференции выступил президент США Джо Байден и во время своей речи упомянул об Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра Польши, который считает, что Россия могла совершить провокации в его стране.
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