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Аксенов повторил нацистский лозунг Второй мировой

Оккупационный глава аннексированного Крыма заговорил по методичкам Геббельса

сегодня, 16:32
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Автор:

Константин Куликов

Оккупационный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о начале сооружения в Крыму фортификационной линии, предназначенной для сдерживания наступления Вооруженных сил Украины. По его словам, идея укрепления принадлежит ему лично и ее поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Аксенов повторил нацистский лозунг Второй мировой

Радянський офіцер в Берліні

"Крым российский и им останется навсегда, кто бы что там не планировал,  - заявил Аксенов. - Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает... Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии".


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Схожий лозунг перед своим поражением выдвинули нацисты — "Берлин останется немецким". Он вошел в историю, как последний лозунг нацистской пропаганды.

Стоит отметить, что на протяжении минувшего года российская пропаганда уже несколько раз заявляла про невозможность оставления тех или иных оккупированных территорий в Украине. Тем не менее, за 12 месяцев войны украинские защитники уже освободили от рашистов обширные территории Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей, продолжаются активные оборонные бои в Донецкой и Луганской областях. Первым освобожденным областным центром Украины стал Херсон.

На данный момент украинские военные получили существенное преимущество над оккупантами, благодаря использованию искусственного интеллекта, а украинская армия занимает лидирующие позиции в рейтинге самых сильных армий мира. Кроме того, было опубликовано видео подготовки украинских снайперов.



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