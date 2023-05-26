Аксенов боится наступления ВСУ – решил перенять опыт Пригожина

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов решил перенять опыт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, вербуя бойцов на полуострове. С каждым днем у Аксенова все меньше уверенности, что российская армия способна "защитить" его в случае контрнаступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в Twitter.
Сергей Аксенов. Фото из открытых источников
В разведке отмечают, что по крайней мере за последние 20 лет Россия столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своих регулярных вооруженных сил. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения России в Украину и особенно важна на Крымском полуострове.
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Сообщается, что так называемый лидер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получило определенный полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии.
Так, основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.
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