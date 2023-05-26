logo

BTC/USD

26455.62

ETH/USD

1813.92

LTC/USD

86.94

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Аксенов боится наступления ВСУ – решил перенять опыт Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

Аксенов боится наступления ВСУ – решил перенять опыт Пригожина

Лидер оккупационных властей Крыма Аксенов побаивается, что ВС РФ не смогут защитить полуостров, поэтому набирает боевиков

сегодня, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов решил перенять опыт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, вербуя бойцов на полуострове. С каждым днем у Аксенова все меньше уверенности, что российская армия способна "защитить" его в случае контрнаступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в Twitter.

Аксенов боится наступления ВСУ – решил перенять опыт Пригожина

Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

В разведке отмечают, что по крайней мере за последние 20 лет Россия столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своих регулярных вооруженных сил. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения России в Украину и особенно важна на Крымском полуострове.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сообщается, что так называемый лидер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получило определенный полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии.

"Аксенов, вероятно, стремится повысить свою патриотическую репутацию, вербуя бойцов, но он наверняка также обеспокоен способностью регулярной армии защитить полуостров", — считают в британской разведке.

Так, основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.                     

Читайте также на портале "Комментарии" — над Крымским мостом заметили густой дым: подробности (ВИДЕО).

Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке назвали последствия подрыва железной дороги в Крыму.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1661975921455161344?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!