Аксенов боится наступления ВСУ – решил перенять опыт Пригожина

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов решил перенять опыт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, вербуя бойцов на полуострове. С каждым днем у Аксенова все меньше уверенности, что российская армия способна "защитить" его в случае контрнаступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Британии в Twitter.

Сергей Аксенов. Фото из открытых источников

В разведке отмечают, что по крайней мере за последние 20 лет Россия столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своих регулярных вооруженных сил. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения России в Украину и особенно важна на Крымском полуострове.

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Сообщается, что так называемый лидер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получило определенный полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии.

"Аксенов, вероятно, стремится повысить свою патриотическую репутацию, вербуя бойцов, но он наверняка также обеспокоен способностью регулярной армии защитить полуостров", — считают в британской разведке.

Так, основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.



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