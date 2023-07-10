Африканские лидеры обратились с требованием к Путину: это касается Украины

По словам президента Сенегала Маки Салла, лидеры африканских стран сказали Владимиру Путину показать свою готовность к миру в Украине. Таким образом, Путин имеет время это продемонстрировать до встречи в Санкт-Петербурге, где пройдет российско-африканский саммит в конце июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Президент Сенегала Маки Салл. Фото из открытых источников

Требование африканских лидеров было озвучено российскому президенту Владимиру Путину во время июньского визита африканских лидеров в Москву. Перед этим они посетили Украину, где встретились с президентом Зеленским.

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Президент Сенегала Маки Салл также назвал, что именно может стать "очень хорошим" сигналом от Путина по мирному плану. По словам Салла, это дальнейшие обмены пленными и возвращение домой украинских детей, депортированных в Россию во время войны.

У африканского лидера также спросили, готов ли Путин начать мирные переговоры по завершению войны в Украине.

"Возможно, во время предстоящего саммита мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Мы на это надеемся", – сказал Маки Салл.

Президент Сенегала подчеркнул, что африканские страны страдают от последствий войны между Украиной и Россией, поэтому Африка пытается разговаривать с обеими сторонами.

"Украина говорит, что Россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы понимаем это", — добавил Салл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на африканский мирный план. Генсек Йенс Столтенберг указал, что Украина должна освободить как можно больше территорий перед мирными переговорами.

Также "Комментарии" писали об Институте изучения войны, который рассказал о планах Кремля воспользоваться мирным планом представителей Африки.