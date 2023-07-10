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Африканские лидеры обратились с требованием к Путину: это касается Украины

Президент Сенегала рассказал, какое требование потребовали лидеры Африки перед Путиным во время встречи в Москве по африканскому мирному плану.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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По словам президента Сенегала Маки Салла, лидеры африканских стран сказали Владимиру Путину показать свою готовность к миру в Украине. Таким образом, Путин имеет время это продемонстрировать до встречи в Санкт-Петербурге, где пройдет российско-африканский саммит в конце июля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Африканские лидеры обратились с требованием к Путину: это касается Украины

Президент Сенегала Маки Салл. Фото из открытых источников

Требование африканских лидеров было озвучено российскому президенту Владимиру Путину во время июньского визита африканских лидеров в Москву. Перед этим они посетили Украину, где встретились с президентом Зеленским.


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Президент Сенегала Маки Салл также назвал, что именно может стать "очень хорошим" сигналом от Путина по мирному плану. По словам Салла, это дальнейшие обмены пленными и возвращение домой украинских детей, депортированных в Россию во время войны.

У африканского лидера также спросили, готов ли Путин начать мирные переговоры по завершению войны в Украине.

"Возможно, во время предстоящего саммита мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Мы на это надеемся", – сказал Маки Салл.

Президент Сенегала подчеркнул, что африканские страны страдают от последствий войны между Украиной и Россией, поэтому Африка пытается разговаривать с обеими сторонами.

"Украина говорит, что Россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы понимаем это", — добавил Салл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на африканский мирный план. Генсек Йенс Столтенберг указал, что Украина должна освободить как можно больше территорий перед мирными переговорами.

Также "Комментарии" писали об Институте изучения войны, который рассказал о планах Кремля воспользоваться мирным планом представителей Африки.



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Источник: https://www.ft.com/content/6afba975-7609-44a2-b015-ca75633e57f2
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