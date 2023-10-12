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Адвокат объяснил, что будет с мужчинами, которые добровольно не пришли в ТЦК

Что следует ожидать мужчинам, добровольно не пошедшим в военкомат после начала полномасштабного вторжения.

сегодня, 15:24
Автор:
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Slava Kot
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После нападения России в Украине было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Украинский адвокат Ростислав Кравец объяснил, будут ли привлечены мужчины к ответственности, если они добровольно не пришли в ТЦК после 24 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Факты" от ICTV.

Адвокат объяснил, что будет с мужчинами, которые добровольно не пришли в ТЦК

Обязательно ли добровольно идти в военкомат во время военного положения. Фото из открытых источников

Нужно ли по закону добровольно прийти мужчинам в ТЦК. Как объясняет Ростислав Кравец, украинские мужчины не обязаны прийти в ТЦК после объявления мобилизации, в том числе и после полномасштабного вторжения. По словам адвоката, информация о якобы необходимости прийти в военкомат на протяжении введения военного положения в Украине неправдива.


"Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения нужно появиться в ТЦК. Это вымышленная история", — сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Правовед объясняет, что мужчины призывного возраста в Украине не отвечают за организацию мобилизации и военного учета, этим должен заниматься Территориальный центр комплектования. Напомним, что военное положение в Украине 24 февраля приняли на 30 дней, а затем продлили еще семь раз. В настоящее время оно действует до 15 ноября 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку части студентов от мобилизации. Прежде всего, это касается мужчин призывного возраста старше 30 лет, которые поступили в вузы во время полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о министре внутренних дел Игоре Клименко, который объяснил, какое наказание следует ожидать для уехавших за границу мужчин, что таким образом избегают мобилизации.



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Источник: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20231010-shho-bude-z-cholovikamy-yaki-dobrovilno-ne-z%CA%BCyavylysya-u-tczk-pislya-24-lyutogo-vidpovid-advokata/
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