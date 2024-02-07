Адвокат Медведева сообщил, что Норвегия отказала ему в политическом убежище

Бывший командир из группы наемников "Вагнер" Андрей Медведев получил отказ от правительства Норвегии в предоставлении политического убежища. Несмотря на это, по заявлениям адвоката, россиянина не депортируют в Россию из-за опасности пребывания вагнеровца в этой стране.



Бывший вагнеровец Андрей Медведев. Фото из открытых источников

Член ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев в январе 2023 года сбежал из России в Норвегию, утверждая, что во время пересечения границы по нему открыли огонь российские пограничники. Затем Медведев направил запрос на получение политического убежища и дал несколько громких интервью, где рассказал о российских преступлениях на войне.

Однако Медведеву отказали в приюте в Норвегии, объяснив тем, что ЧВК "Вагнер", где служил россиянин входит в российские вооруженные силы. Соответственно, Медведеву не могут предоставить политическое убежище в стране.

Адвокат Андрея Медведева заявил, что россиянина все же не будут депортировать в Россию, "поскольку его опасно возвращать" в страну, где он считается дезертиром и может быть наказан. Однако защитник экс-вагнеровца добавил, что решение Норвежского суда в отклонении убежища они намерены обжаловать.

Андрей Медведев в своих интервью рассказывал, что присоединился к группе Вагнера в июле 2022 года после тюрьмы. Одна решил оставить наемников после случая, когда стал свидетелем, как вагнеровцы расстреляли схваченных дезертиров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что россиянин, рассказывавший о военных преступлениях вагнеровцев в Украине, выразил свое желание вернуться в Россию из Норвегии.

Также "Комментарии" сообщали, что Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев, пытавшегося пересечь границу в сторону России.