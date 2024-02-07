logo

BTC/USD

43071.50

ETH/USD

2369.40

LTC/USD

67.99

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Адвокат Медведева сообщил, что Норвегия отказала ему в политическом убежище
commentss НОВОСТИ Все новости

Адвокат Медведева сообщил, что Норвегия отказала ему в политическом убежище

Член ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев получил отказ от правительства Норвегии в приюте.

сегодня, 17:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший командир из группы наемников "Вагнер" Андрей Медведев получил отказ от правительства Норвегии в предоставлении политического убежища. Несмотря на это, по заявлениям адвоката, россиянина не депортируют в Россию из-за опасности пребывания вагнеровца в этой стране.

Адвокат Медведева сообщил, что Норвегия отказала ему в политическом убежище

Бывший вагнеровец Андрей Медведев. Фото из открытых источников

Член ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев в январе 2023 года сбежал из России в Норвегию, утверждая, что во время пересечения границы по нему открыли огонь российские пограничники. Затем Медведев направил запрос на получение политического убежища и дал несколько громких интервью, где рассказал о российских преступлениях на войне.

Однако Медведеву отказали в приюте в Норвегии, объяснив тем, что ЧВК "Вагнер", где служил россиянин входит в российские вооруженные силы. Соответственно, Медведеву не могут предоставить политическое убежище в стране.

Адвокат Андрея Медведева заявил, что россиянина все же не будут депортировать в Россию, "поскольку его опасно возвращать" в страну, где он считается дезертиром и может быть наказан. Однако защитник экс-вагнеровца добавил, что решение Норвежского суда в отклонении убежища они намерены обжаловать.

Андрей Медведев в своих интервью рассказывал, что присоединился к группе Вагнера в июле 2022 года после тюрьмы. Одна решил оставить наемников после случая, когда стал свидетелем, как вагнеровцы расстреляли схваченных дезертиров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что россиянин, рассказывавший о военных преступлениях вагнеровцев в Украине, выразил свое желание вернуться в Россию из Норвегии.

Также "Комментарии" сообщали, что Норвегия арестовала бывшего командира вагнеровцев, пытавшегося пересечь границу в сторону России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ex-wagner-commander-who-escaped-norway-denied-asylum-2024-02-06/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости