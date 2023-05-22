Адский Бахмут: кто победит в этом сражении – детали с фронта

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".
Бои за Бахмут. Фото из открытых источников
Как заметил, военный обозреватель поражение захватчиков в этом направлении неизбежно. Хотя российские войска действительно контролируют значительную часть Бахмута, защитники Украины смогли перехватить инициативу на флангах.
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По мнению Мусиенка, украинским военным удастся установить огневой контроль, продвигаясь по флангам. Таким образом, ВСУ примут Бахмут сначала в полукольцо, а дальше – в кольцо. Итак, российские войска "треснут по швам".
Поэтому в армии РФ отсутствует стратегия, которая помогла бы закрепиться на этом "адском" направлении.
Как сообщила в телеэфире заместитель министра обороны Анна Маляр, наши ВСУ контролируют район "Самолета" в Бахмуте. А российские войска, намереваясь поскорее захватить как можно больше украинских земель, движутся фрагментированно. В то же время, как продолжила Маляр, — оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила.
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