Адский Бахмут: кто победит в этом сражении – детали с фронта

Об этом в телеэфире рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".



Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

Как заметил, военный обозреватель поражение захватчиков в этом направлении неизбежно. Хотя российские войска действительно контролируют значительную часть Бахмута, защитники Украины смогли перехватить инициативу на флангах.

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"С флангов и высоты Бахмутское направление будет простреливаться и контролировать этот плацдарм кафиров будет трудно" — отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По мнению Мусиенка, украинским военным удастся установить огневой контроль, продвигаясь по флангам. Таким образом, ВСУ примут Бахмут сначала в полукольцо, а дальше – в кольцо. Итак, российские войска "треснут по швам".

"Наши ВСУ сделают эффективнее то, что планировали оккупанты и почти достигли своей цели, когда приблизились к тому, чтобы запереть кольцо вокруг Бахмута", — сказал Мусиенко.

Поэтому в армии РФ отсутствует стратегия, которая помогла бы закрепиться на этом "адском" направлении.

"Я считаю, что российские войска будут держать оборону у реки Бахмутка, и они вынуждены будут дать заднюю. Потому что сохранить позиции им будет не по силам. Там уже работают минометы, а потом будет и артиллерия. Итак, врагу будет не переливки", – подытожил военный обозреватель.

Как сообщила в телеэфире заместитель министра обороны Анна Маляр, наши ВСУ контролируют район "Самолета" в Бахмуте. А российские войска, намереваясь поскорее захватить как можно больше украинских земель, движутся фрагментированно. В то же время, как продолжила Маляр, — оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила.

"Вчера наши ВСУ контролировали отдельные инфраструктурные и промышленные объекты, и частный сектор в юго-западном районе – это район "Самолета". Сегодня так же остается за нами контроль этой уже небольшой части Бахмута. Продолжаются бои, россияне осуществляют "зачистку" тех территорий, которые взяли в городе под контроль. Оборона Бахмута как города свою задачу военную полностью выполнила. В многомесячных боях на этой территории была уничтожена очень мощная сила врага – группировка "Вагнер", практически ничего не осталось", — сказала Маляр.

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