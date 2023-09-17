Адмирал НАТО назвал неожиданную причину, которая тормозит усилия Запада по усилению безопасности

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр рассказал, что из-за войны в Украине растут цены на оружие и боеприпасы. Таким образом, Запад выделяет те же деньги, или большие, однако может закупить для Украины меньшее количество вооружения.

Адмирал НАТО Роб Бауэр. Фото из открытых источников

Бауэр посетил встречу руководителей оборонных ведомств стран НАТО, которая прошла 16 сентября в Осло, где заявил о проблеме с ростом цен.

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"Цены на оборудование и боеприпасы стремительно растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же самое", – сказал Бауэр.

Адмирал НАТО объясняет, что увеличение расходов на оборону не приведет к повышению защиты. Роб Бауэр предлагает сосредоточиться на новом подходе к сотрудничеству в сфере обороны и призвал страны увеличивать мощности производства вооружения как в государственном секторе, так и в частном.

"Долгосрочная стабильность должна преобладать над краткосрочными достижениями. Как мы видели в Украине, война касается всего общества", — сказал Бауэр и добавил, что предотвращение войны должно быть общественным делом.

В качестве примера удорожания цен можно назвать ракеты "Стингер", которые в 1991 году стоили 25 тыс. долларов, а сегодня их цена выросла до 400 тыс. долларов. Кроме того, НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, запрос на который значительно вырос с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Западные партнеры не только предоставляют Киеву оружие, но и создают собственные запасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маляр назвала два города, где российская армия пошла на штурм.

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