"Администрация ЛНР" уже сбежала со Сватово: Гайдай рассказал подробности наступления ВСУ

Украинские защитники уже приблизились вплотную к Сватово Луганской области. Тем временем противник уже вывез из города свою оккупационную "администрацию ЛНР". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире общенационального телемарафона.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

"Пока все стабильно. Отражали наступления и в Стельмаховке, и так же в Белогоровке. (Ред. – Оккупанты) постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно оккупированы. По Невскому и Макеевке бьют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться", — отметил Гайдай.

По словам главы Луганщины, россияне знают, что в Невском остается около 150 местных жителей, поэтому запускают в сторону села не только ракеты С-300, но и иранские "Шахеды".

"Достаточно мощно (Ред. – российские захватчики) обстреливают все, но ничего им не удается. К тому, не хочу "ванговать", но могу сказать, что из Сватово "администрация" так называемых "ЛНР" уехала в Луганск", — отметил Сергей Гайдай.

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