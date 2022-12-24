Россия продолжает сближение с Ираном: как помешать этому – главные угрозы для Украины

Иранский фактор продолжает проявлять себя в войне России против Украины. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что РФ купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами. А вот поставлять Кремлю баллистические ракеты иранские власти пока якобы не спешат. В свою очередь, разведка Израиля предупреждает, что Иран тайно хочет расширить поставки современного оружия России, расширить проект по обогащению урана и усилить атаки разными способами на дружеские Израилю мусульманские страны в регионе. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" ирано-российское сближение и способы ему противодействовать.

Флаги России и Ирана. Фото: из открытых источников

То, что Иран и Россия сближаются политически и военно-технически – это уже прямые риски и для Украины, и не только

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что Россия и Иран, действительно, стараются выстроить некую евроазийскую ось от Балтики до Индийского океана. По сути, контролируя переход между Европой и Азией. Но пока это в большей мере стратегическая угроза, нежели уже осуществившаяся, отмечает эксперт.

"А вот то, что Иран и Россия сближаются политически и военно-технически – это уже прямые риски и для Украины, и не только. И РФ, и Иран стали государствами-изгоями, находятся под максимальными санкциями. А потому ищут в партнерстве друг с другом какие-то инструменты смягчения этих санкций. Учитывая, что Иран под ограничениями живет с 1979 года, у него наработаны определенные модели — как функционировать в таких условиях, как получать доступ к необходимым товарам и услугам, к новым технологиям. И этими моделями он делится с РФ. Как и своими дронами и, возможно, ракетами – в обмен на российские технологии, скорее всего, касательно ПВО, ракетостроения. Плюс – при помощи россиян продолжается строительство новых энергоблоков АЭС в Бушере", – рассказывает Руслан Бортник.

Он не исключает, что Россия передает ядерные технологии Ирану – с риском того, что он может запустить собственную ядерную программу. Особенно на фоне того, что соглашение между Западом о не создании Ираном ядерного оружия фактически приостановлено.

"Впрочем, это всё экономически не помогает ни Тегерану, ни Москве. Уровень торговли между Ираном и РФ остается крайне низким – на уровне 4-5 млрд долларов. Для России Иран – это партнер из второй-третьей десятки торговых партнеров. Для Ирана Россия хоть и входить в первую десятку торговых партнеров, но это всего 1-3% от товарооборота Ирана. Причем в основном речь по торговле продуктами", – уточняет директор УИП.

Обе эти страны-изгоя, продолжает он, способны серьезно влиять на мировой рынок энергоносителей. Но в этой сфере они, скорее, конкуренты, чем партнеры.

"Да, недавно Иран посетила большая российская делегация, которая привезла предложение о расширении торгового сотрудничества до 40 млрд долларов. Но это – просто планы. Да и не столь значимая сумма. Для сравнения – уровень торговли РФ с Китаем 150-200 млрд долларов", – рассказывает Руслан Бортник.

При этом между Тегераном и Москвой, акцентирует он, существует определенный уровень недоверия. Россия, когда пыталась стать частью Западного мира, присоединялась ко многим санкциям против Ирана.

К тому же, подчеркивает эксперт, между этими странами нет полноценной сухопутной границы. Торговля идет через Кавказ или Каспийское море, что значительно ее усложняет. Договоренности между РФ, Ираном и Индией о создании торгового коридора Юг-Север, заключенные еще в 2000 году, до сих пор в полной мере не реализованы. Иран так и не построил необходимую сеть железных дорог.

"А вот политическое, военно-техническое сближение РФ и Ирана переживает всплеск. Опасный для нас, – отмечает Руслан Бортник. – Напомню, что Иран неоднократно пытался наладить сотрудничество с Украиной. Речь, в частности, шла об импорте иранских нефти и газа в нашу страну. Но война всё это перечеркнула. Сейчас Украина должна внимательно отслеживать российско-иранское сотрудничество, требуя от западных партнеров, от международных платформ вводить новые санкции против этих стран. В то же время, Киеву следует проводить политический диалог с Тегераном, который в определенной мере тяготится сотрудничеством с РФ. Он куда больше заинтересован в выходе на европейские рынки, в хотя бы частичном снятии санкционных режимов. И тут Украине есть, что предложить Ирану в обмен на отказ последнего от сотрудничества с Россией. Необходимо перезагружать дипломатический диалог".

Войну в Украине власти Ирана решили использовать как дополнительный рычаг давления на Запад

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что Иран в рамках сотрудничества с Россией разыгрывает собственную карту.

"Напомню, что очередной итог переговоров по ядерной сделке между США и Ираном был фактически поставлен на паузу. Это связано с тем, что Штаты при президентстве Трампа вышли из предыдущей сделки. При Байдене стороны, вроде бы, не против договориться. Но учитывая необоснованность предыдущего выхода США из соглашения – ни Вашингтон, ни Тегеран не могут сейчас вернуться к условиям договорной базы, которая существовала пять лет назад. Каждая из сторон хочет продемонстрировать определенную внешнеполитическую победу. Но если США при администрации Байдена вернется к прежней сделке, будет логичный вопрос у американского избирателя – а что это было? Иран, естественно, считает себя обиженным – и требует более выгодных для себя условий, чем были ранее. И переговоры в очередной раз могут зайти в тупик", – предполагает Игорь Тышкевич.

По его мнению, войну в Украине власти Ирана решили использовать как дополнительный рычаг давления на Запад. Показывая, что если требования Тегерана будут игнорироваться, иранцы станут вмешиваться в другие, как они считают, кризисы (так они называют войну в Украине).

"И на этом фоне Иран идет на продажу дронов и возможно ракет РФ. Параллельно (что намного больше озадачивает Вашингтон) якобы возобновляет программу обогащения оружейного урана. Недавно даже заявили, что получили первую промышленную партию. Мол, если сделка со стороны США и частично ЕС не работает, мы тоже свободны от обязательств. Так иранский режим пытается повысить ставки", – считает эксперт.

Он сомневается, что поставки Ираном дронов или даже ракет России коренным образом переломить ситуацию в российско-украинской войне.

"Да, для Украины это дополнительные вызовы, разрушения, жертвы. Но с точки зрения ударного потенциала для РФ, который изменил бы баланс сил – вряд ли. Потенциал россиян вырастет. Но не критично. Дело тут, в том числе, в мощностях оборонного комплекса самого Ирана, – поясняет Игорь Тышкевич. – В отличие от России, он не будет отдавать этой войне всё до последнего. Особенно учитывая события в Персидском заливе, пикировку с США и так далее. К тому же, часть, по крайней мере, иранской электроники, базируется на китайской базе. А Китай не спешит помогать РФ выйти из кризисной ситуации. Не спешит покрывать дефицит полупроводниковой продукции. Тут также есть определенные лимиты в поддержке, которые Иран может себе позволить, учитывая свою зависимость от Китая. Который взамен получает свои бонусы – определенные военные и гражданские технологии. То, что до войны он от РФ получить не мог".

Эксперт резюмирует: если США и Иран выйдут на ядерную сделку (что на данный момент маловероятно), военно-технического сотрудничество Тегерана и Москвы может быть свернуто в течение недели. Ну, а если сделки не состоится, то поставки иранских вооружений россиянам будут продолжаться.

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