Abrams атаковал позиции россиян: появилось первое видео применения американского танка на фронте

Министерство обороны опубликовало первое видео применения танка Abrams в боевых условиях. На видео показан американский танк в новом камуфляже, который наносит удары по российским позициям в Донецкой области.



Танк Abrams в пустынном камуфляже. Фото из открытых источников

Впервые с начала полномасштабной войны в Украине в сети появилось видео, на котором показаны боевые действия переправленного в Украину американского танка Abrams. Вероятно, это одна из 31 машины, которую президент США Джо Байден обещал доставить в январе 2023 года и прибывших в Украину осенью прошлого года.

На видео от Министерства Украины можно увидеть, как экипаж 47-й механизированной бригады танка Abrams прицельным огнем атакует позиции противника в Степном Донецкой области.

Ранее в сеть попадали фотографии и видео Abrams, однако боевые действия американских танков не обнародовали ни Украина, ни российские военные блоггеры.

Напомним, что танк Abrams – это танк третьего поколения, произведенный в США и являющийся одной из самых тяжелых конструкций этого типа (62 тонны), все еще находящихся на вооружении. В зависимости от версий танк Abrams имеет 120-мм или 105-мм пушку и два пулемета. Боевой опыт американские танки получили в странах Ближнего Востока, Афганистане и Боснии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные эксперты объяснили, почему Украина долгое время не использует американские танки Abrams на фронте.

Также "Комментарии" писали, что Украина вынуждена дополнять западные танки своими деталями. Оказалось, что западное оружие прибыло от партнеров Украины без полного укомплектования.