А как же санкции: стали известны страны, которые передали РФ больше всего компонентов для оружия

Для многих может показаться неожиданностью, но больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Какие страны передали России больше всего компонентов для оружия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что эксперты Киевской школы экономики (KSE Institute) отметили, что американские компании являются "лидерами" по объему поставок России своих комплектующих. После них идут производители из Японии, Германии, Швейцарии, Тайваня, Нидерландов, Китая.

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Сообщается, что компании из США ушли вперед с большим отрывом — из 1057 проанализированных компонентов более 700 принадлежат именно им.

Среди мировых корпораций, чья продукция до сих пор оказывается в российских ракетах и беспилотниках, например, фигурирует Intel. Львиную долю электроники Россия также получает от Analog devices, Texas Instruments и Microchip Technology.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что за полтора года полномасштабной войны обнаружили тысячи компонентов иностранного происхождения в российской военной технике.

По его словам, речь идет о различных видах микрочипов, микропроцессоров, микроконтроллеров, а также транзисторов, аппаратуры памяти для записи видео и аудио, электроники для навигации.

Так, западные комплектующие находят везде и повсеместно. Только в одной ракете Х-101, которая ударила по Львову 15 августа, обнаружили 30 импортных компонентов.

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