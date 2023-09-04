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А как же санкции: стали известны страны, которые передали РФ больше всего компонентов для оружия

Компании США являются "лидерами" по объему поставок России своих комплектующих

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для многих может показаться неожиданностью, но больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

А как же санкции: стали известны страны, которые передали РФ больше всего компонентов для оружия

Какие страны передали России больше всего компонентов для оружия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что эксперты Киевской школы экономики (KSE Institute) отметили, что американские компании являются "лидерами" по объему поставок России своих комплектующих. После них идут производители из Японии, Германии, Швейцарии, Тайваня, Нидерландов, Китая.


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Сообщается, что компании из США ушли вперед с большим отрывом — из 1057 проанализированных компонентов более 700 принадлежат именно им.

Среди мировых корпораций, чья продукция до сих пор оказывается в российских ракетах и беспилотниках, например, фигурирует Intel. Львиную долю электроники Россия также получает от Analog devices, Texas Instruments и Microchip Technology.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что за полтора года полномасштабной войны обнаружили тысячи компонентов иностранного происхождения в российской военной технике.

По его словам, речь идет о различных видах микрочипов, микропроцессоров, микроконтроллеров, а также транзисторов, аппаратуры памяти для записи видео и аудио, электроники для навигации.

Так, западные комплектующие находят везде и повсеместно. Только в одной ракете Х-101, которая ударила по Львову 15 августа, обнаружили 30 импортных компонентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rosiya-krade-zahodu-tehnologiyi-ta-detali-1693766129.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:22

Ти де ви з Росією працюють добровільно із великим бажанням якби гучно не скиглила корумпована Хунта, а з концтабірною Україною і свої і світ працюють тільки якщо примушувати, поливати брудом та погрожувати дулом автомату.


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