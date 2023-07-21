А как же нейтралитет: у Макрона сделали тревожное заявление о поддержке Китаем РФ

Франции известны факты, которые могут подтверждать определенную помощь Китая России в ее войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", где ссылаются на комментарии советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Бонн заявил, что на сегодняшний день Запад имеет ряд доказательств, которые подтверждают, что Китай передает России военную помощь для войны против Украины. Советник уточнил, что известны факты "масштабной поставки военных возможностей".

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Французские чиновники затем внесли разъяснение в слова Бонна, уточнив, что Китай, скорее всего, поставляет России технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня. При этом Париж хотел бы, что Пекин прекратил свою поддержку России, независимо от того, проходит она в экономической или военной сфере.

"Нам больше всего нужно, чтобы Китай удержался. Чтобы они понимали, что война в Украине – это конфликт глобальной магнитуды, и мы не можем допустить проигрыша Украины как из принципа, так и по другим причинам", – отметил Эммануэль Бонн.

При этом чиновник добавил, что сегодня речь идет не только о суверенитете Украины, как одной из европейских стран. Речь идет о стабильности в мире, которая после начала полномасштабной войны в Украине сильно пострадала.

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