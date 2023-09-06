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Венгерский бизнесмен хочет купить в Украины Закарпатье

Бизнесмен из Венгрии выступил со скандальным предложением купить у Украины часть территории.

сегодня, 17:10
Автор:
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Slava Kot
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Венгерский бизнесмен Иштван Варга ожидает, что в скором времени откроет золотокопальные шахты в горном массиве Бержени. Варга утверждает, что эти рудники содержат драгоценный металл на сумму более 500 млрд евро, за которые венгр хочет купить Закарпатскую область в Украине.

Венгерский бизнесмен хочет купить в Украины Закарпатье

Бизнесмен из Венгрии хочет купить Закарпатье за 500 млрд. долларов. Фото из открытых источников

77-летний предприниматель Иштван Варга, опираясь на предварительные оценки по объемам золота в горном массиве Бержени, планирует начать добычу золота. Варга объясняет, что деньги от полученного золота он хочет использовать для покупки Закарпатья, которое впоследствии присоединит к Венгрии.


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"С одной стороны с новой территорией наша страна была бы больше, а с другой стороны, воцарилась бы хоть какая-то частичная историческая справедливость, к тому же мирным путем", — утверждает Варга.

Венгерский бизнесмен объясняет, что ему не нужны машины или новое здание, ведь у него это все есть. Он хочет сделать "благо для святой венгерской родины".

Напомним, что территория Закарпатской области в 13 веке была частью Галицко-Волынского княжества. Впоследствии эти земли, населенные этническими украинцами, были под руководством Австро-Венгрии, Чехословакии и других государственных образований. Несмотря на это, украинцы боролись за свою государственность о чем свидетельствует образование Карпатской Украины, которая была оккупирована Королевством Венгрия, а впоследствии Красной армией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии рассказали, как должна закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Орбан посягнул на новые территории. Лидер Венгрии заявил, что Словакия откололась от страны. Европейская страна отреагировала и вызвала посла Венгрии.



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Источник: https://www.borsonline.hu/aktualis/2023/09/megvenne-karpataljat-a-borzsonyi-aranybanya-megalmodoja
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Обсуждения

Марта

сегодня, 17:07

Якийсь наркоман. Відчуття нібито угорці якісь імперці як і росіяни.


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