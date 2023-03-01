В Верховной Раде поженились депутаты двух фракций

1 марта депутат партии "Голос" Ярослав Железняк поженился на своей коллеге Ольге Коваль из "Слуги народа". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост депутата в Фейсбук.

Міністр юстиції один з перших привітав нардепів-молодят

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь на одну семью в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам", — говорится в сообщении Железняка.

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Коваль в настоящее время входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Розумна політика". Она также занимает пост в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций.

В роли "усатого дядьки" выступил министр юстиции Денис Малюська, который одним из первых поздравил супругов.

Кстати, для 33-летнего Железняка это уже второй брак.

Между тем, еще один союзник Путина начинает удаляться от него, россиян пугают народной войной, а Лавров выдвинул Турции условие продления зернового соглашения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина планирует пересмотреть условия зернового соглашения. Правительство Украины готовит официальное обращение в Турцию и ООН с просьбой пересмотреть условия зернового соглашения, чтобы подключить дополнительные порты, а также продлить его на более длительный период. Черноморская зерновая инициатива, которая стала возможной благодаря совместной работе Украины, ООН и Турции, позволяет осуществлять экспорт зерна и других товаров из трех украинских портов. Срок соглашения, которое было продлено в ноябре прошлого года на 120 дней, истекает 18 марта, поэтому Украина готовит официальное обращение.

Таким образом, кроме трех портов, которые уже работают в рамках зернового соглашения, Украина планирует подключить еще порты Николаева. Кроме того, планируется пересмотреть условия проверок, ведь Россия почти вдвое замедлила свои проверки, чем создала огромную очередь суден в Черном море.

