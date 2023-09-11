Российский политолог озвучил сенсационную теорию: Пригожин жив

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин живет и прячется в Венесуэле на карибском острове Маргарита, утверждает российский политолог Валерий Соловей. Профессор РФ указывает, что в авиакатастрофе якобы погиб двойник Пригожина.



Российский боевик Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Согласно официальной информации Евгений Пригожин был одним из пассажиров разбившегося 23 августа самолета. Российские следователи провели анализ тел и обнаружили ДНК Пригожина, что явилось основной причиной признания смерти лидера вагнеровцев.

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Однако политолог и профессор Московского государственного института Валерий Соловьев, известный своей критикой Кремля, считает, что руководителя группы "Вагнера" не было на борту сбитого самолета.

Соловьев, опираясь на свои источники, объясняет, что между Пригожиным и Путиным было заключено соглашение с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Они разработали "трюк". Когда главное командование "Вагнера" погибло в авиакатастрофе, Евгений Пригожин остался жив и здоров", — говорит Соловьев.

Российский политолог утверждает, что Пригожин сейчас скрывается на острове Маргарита в Венесуэле. Соловьев считает, что Пригожин может вернуться в Россию после смерти Путина, который по его информации тяжело болен.

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