logo

BTC/USD

26000.58

ETH/USD

1592.21

LTC/USD

60.18

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество таблоид Российский политолог озвучил сенсационную теорию: Пригожин жив
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский политолог озвучил сенсационную теорию: Пригожин жив

Политолог из РФ озвучил новую версию, где находится лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

11 сентября 2023, 18:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин живет и прячется в Венесуэле на карибском острове Маргарита, утверждает российский политолог Валерий Соловей. Профессор РФ указывает, что в авиакатастрофе якобы погиб двойник Пригожина.

Российский политолог озвучил сенсационную теорию: Пригожин жив

Российский боевик Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Согласно официальной информации Евгений Пригожин был одним из пассажиров разбившегося 23 августа самолета. Российские следователи провели анализ тел и обнаружили ДНК Пригожина, что явилось основной причиной признания смерти лидера вагнеровцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако политолог и профессор Московского государственного института Валерий Соловьев, известный своей критикой Кремля, считает, что руководителя группы "Вагнера" не было на борту сбитого самолета.

Соловьев, опираясь на свои источники, объясняет, что между Пригожиным и Путиным было заключено соглашение с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Они разработали "трюк". Когда главное командование "Вагнера" погибло в авиакатастрофе, Евгений Пригожин остался жив и здоров", — говорит Соловьев.

Российский политолог утверждает, что Пригожин сейчас скрывается на острове Маргарита в Венесуэле. Соловьев считает, что Пригожин может вернуться в Россию после смерти Путина, который по его информации тяжело болен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший охранник, годами защищавший Путина, теперь открывает правду о президенте РФ.

Также "Комментарии" писали о Тимоти Снайдере, который назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной. По словам американского историка, руководство России ожидало, что уничтожит украинскую элиту, а массы впоследствии признают себя россиянами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12498841/Wagner-warlord-Yevgeny-Prigozhin-alive-claims-Russian-analyst.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!