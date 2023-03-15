Путин взбешен: в сеть попали фото из его дома

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Slava Kot
Владимир Путин взбешен после того, как CNN опубликовал фотографии его личной виллы. Российский президент якобы подозревает свою неофициальную партнершу Алину Кабаеву в их ливне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Первые фотографии из частного дома опубликовало российское сообщество "Проект". В их отчете утверждалось, что Путин живет в доме на Валдае вместе со своей любовницей, бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой.
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Баданин напомнил, когда впервые российская газета сообщила информацию об отношениях между Путиным и Кабаевой, на следующий день издание прекратило свое существование. Журналист считает, что у личного дома Путин построил секретную виллу для Кабаевой, которая соединена железными путями, чтобы во время путешествия российский диктатор мог воспользоваться своим бронепоездом.
Как уверяет сообщество "Проект", когда Путин впервые приехал в резиденцию на Валдае, ему не понравился интерьер в стиле хайтек, поэтому президент отдал приказ сделать как в Санкт-Петербурге (Эрмитаже).
Daily Mail сообщает, что российский президент уверен в том, кто стоит за утечкой фотографий и считает, что он состоялся из ближайшего окружения Кабаевой. Издание утверждает, что Путин был взбешен и "ругался и кричал" на чиновников ФСБ, которые не предотвратили утечку информации.
Также "Комментарии" писали, что президент Сирии назвал, какую страну поддерживает в войне в Украине.
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