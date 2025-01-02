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Появилось видео, как Трамп и Маск зажгли на Новый год: какую песню выбрали для танцев

Избранный президент США с семьей и друзьями веселился в поместье Мар-а-Лаго во Флориде

сегодня, 23:23
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Николай Лисицын

Избранный президент США Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп и их гости, включая миллиардера Илона Маска с сыном, отпраздновали Новый год-2025 в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Танец четы Трампов под хит их молодости YMCA 1978 года группы Village People снял и выложил в соцсети их сын Дональд Трамп-младший. До инаугурации Трампа в Белом доме оставалось 20 дней, подсчитал портал "Комментарии".

Появилось видео, как Трамп и Маск зажгли на Новый год: какую песню выбрали для танцев

Маск и Трамп зажгли в новогоднюю ночь (но жена Трампа и сын Маска были круче). Фото: из открытых источников

Дональд и Мелания танцевали под этот хит, не выходя из-за стола. Рядом с ними размахивал руками и Маск. Для этого мероприятия бизнесмены, ставшие политиками (такое определение светское издание Page Six применяет уже и к Маску), щеголяли в классических элегантных смокингах. Мелания блистала в черном платье в пол с асимметричными бретелями, на одной из которых были золотые вставки.

"Кайфово с YMCA! Счастливого Нового года всем!" — подписал 47-летний Дональд Трамп-младший видео, где Трамп и его жена веселятся на своей новогодней вечеринке.

Мелания Трамп в свои 54 года, покачивалась из стороны в сторону, беззвучно произнося слова песни. В какой-то момент она подняла руки и энергично дернула ими. Трамп в основном топтался на месте и размахивал руками. На танцпол к остальным гостям парочка не выходила.

По другую сторону от Трампа-старшего находился Илон Маск, которого тоже можно было увидеть танцующим. Возможно, 53-летний миллиардер мог бы двигаться энергичнее, но поступил разумно, не став затмевать хозяина и особо — хозяйку праздника.

Однако главной звездой вечеринки стали не Трампы и даже не Маск, а его 4-летний сын X AE A-XII, который появился в зале, сидя на плечах своего отца. Танцевал он тоже на плечах у Маска, колотя при этом по голове отца, словно по барабану.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о семи странах, не празднующих Новый год 1 января и рассказывал, почему вообще мы празднуем Новый год.



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Источник: https://pagesix.com/2025/01/01/celebrity-news/donald-melania-trump-dance-to-y-m-c-a-during-new-years-eve-party/
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