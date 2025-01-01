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Почему мы празднуем Новый год

От весеннего равноденствия до современных фейерверков, история и традиции празднования Нового года

сегодня, 07:00
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Автор:
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Slava Kot

Новый год – один из самых любимых праздников в мире, объединяющий миллионы людей вокруг праздничных столов, огоньков елок и ярких фейерверков. Однако традиция отмечать начало года имеет гораздо более давние корни, чем современные торжества. История Нового года достигает нескольких тысячелетий, объединяя обычаи древних цивилизаций, средневековых обрядов и современных традиций.

Почему мы празднуем Новый год

Новый год. Фото из открытых источников

Первые празднования: весна как символ нового начала

Первые зарегистрированные празднования Нового года датируются примерно 4 тысячами лет назад. В Вавилонии новый год начинался с весеннего равноденствия, знаменующего равенство дня и ночи. Празднование сопровождалось 11-дневным фестивалем Акита, посвященным обновлению природы и победе света над тьмой. Подобные традиции существовали и в других культурах: в Египте новый год начинался с разлива Нила, а в Китае — со второго новолуния после зимнего солнцестояния.

У славян новый год также символизировал весну и обычно праздновался в марте. Праздники сопровождались призывом птиц, сжиганием соломенного чучела и праздничными обедами в память об умерших. Природа считалась основной движущей силой возрождения, а ритуалы были ориентированы на обеспечение урожая и благосостояния.

Римская реформа: 1 января как начало года

1 января стало официальным началом года по юлианскому календарю, введенному Юлием Цезарем в 46 году до н. е. Именно из-за римского императора этот календарь получил название юлианский. В рамках своей реформы Цезарь установил 1 января как первый день года, частично в честь святого покровителя Януса – римского бога начала и перемен, чьи два лица позволяли смотреть одновременно в прошлое и будущее. Римляне праздновали Календари, украшая дома, обмениваясь подарками и устраивая громкие вечеринки.

Таким образом, первым годом в истории, который начался 1 января, был год DCCVIII auc (сокращение от: ab urbe condita), то есть 708 год от основания города Рим, или же 46 год до нашей эры согласно текущему отсчету времени.

В средневековой Европе Новый год временно утратил популярность: церковь пыталась отстраниться от языческих обрядов, предпочитая праздник Благовещения или Рождество. Лишь в 1582 году Папа Григорий XIII возобновил традицию празднования Нового года 1 января, внедрив григорианский календарь.

История Нового года в Украине: от весеннего праздника до современных традиций

На украинских землях, входивших в состав Великого княжества Литовского, а позже — Речи Посполитой, с 1362 начало Нового года установлено на 1 января и летоисчисление вели от Рождества Христова. Украинские земли, оказавшиеся в составе Российской империи, праздновали Новый год в марте, пока в 1699 году Петр I ввел указ, согласно которому новолетие стало приходиться на 1 января.

В это время дети ходили из дома в дом, носили с собой большую соломенную куклу Коляду, поздравляли хозяев, а также пели своеобразные предновогодние песни – щедривки или колядки. В ответ хозяева вручали поющим детям, а также гостям подарки — выпеченные из теста фигурки животных и птиц.

В период советской власти Новый год вытеснил Рождество в качестве основного зимнего праздника, а к праздничным традициям добавилась украшенная елка, салат оливье и мандарины.

Сегодня украинцы встречают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, собираясь с семьей и друзьями. Столы становятся все более разнообразными, а елка, подарки и украшения являются неотъемлемыми атрибутами праздника.

Мировые традиции празднования

В разных странах Новый год празднуют по-своему. К примеру, в Испании едят 12 виноградин к счастью, в Италии — чечевицу как символ финансового благополучия, а в Швеции — рисовый пудинг со скрытым миндалем. В знак того, что год завершился в Нидерландах, Мексике, Греции и других странах, пекут торты и пирожные в форме кольца. Также общемировой традицией на Новый год является запуск фейерверков, новогодняя елка и загадывание желаний на следующий год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 странах, не празднующих Новый год 1 января.

Также "Комментарии" писали о том, какая страна встречает Новый год самая первая.



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