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Охлобыстин и Тимати: на Западе обновили санкционные списки

Кто из рашистов, попал в "черные списки" США, Британии и Канады

сегодня, 21:54
Автор:
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Константин Куликов
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Канада, США и Британия ввели новые санкции в отношении России. Об этом сообщают "Комментарии".

Охлобыстин и Тимати: на Западе обновили санкционные списки

Охлобыстина внесли в "черный список"

В частности, в санкционный список Канады попали: Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин (не путать с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным), певица Валерия, Юлия Чичерина, Дмитрий Харатьян, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, карты "Мир", операторы "Мегафон", МТС, "Теле2", "Билайн", Тинькофф-банк, Московское общества казаков. 


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США ввели санкции против экс-главы Минфина и Счетной палаты Алексея Кудрина и еще 17 человек.

В британский список попали 13 человек и компаний, связанные с деятельностью "ЧВК Вагнер" в Африке. И в то же время Британия сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который продал свой банк в РФ, осуждает войну, отказался от гражданства и живет в Британии. 

Кроме этого, Евросоюз продлил санкции против РФ до 31 января 2024 года. Введены ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши и т.д.

Напомним, что актер Иван Охлобыстин известен своей ярой поддержкой Путина и его войны в Украине. Так, в 2022 году Иван Охлобыстин организовал флэшмоб "Работайте, братья", в рамках которого зачитал стих из фильма "Брат 2". Его высказывания подверглись критике актера Дмитрия Назарова, который посвятил ему стихотворение, начавшееся со строчек: "Какая „гойда“, парень? Ты опричник? Ты пёс цепной безумного царя?". Также в нём были озвучены слова: "Такое даже думать неприлично, ведь это лозунг грязного ворья".

Тем временем, Силы обороны уничтожили известного рашиста, призывавшего "мочить хохлов"

ВСУ заявили о полуокружении Бахмута.

А большинство людей ест ядовитые яйца



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