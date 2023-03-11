Названа причина, почему Зеленскому отказали выступить на вручении «Оскара»

В ночь с 12 на 13 марта 2023 пройдет награждение кинопремии "Оскар" 2023. В этом году президенту Украины было снова отказано выступить на гала-концерте. Вероятную причину такого решения сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Зеленскому отказали выступить на "Оскаре". Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал решение американской Киноакадемии отказать украинскому президенту в выступлении на вручении кинонаграды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вы не найдете лучшего примера лицемерия топ менеджеров и продюсеров киноиндустрии", – говорит Кулеба.

Глава МИД утверждает, если "Оскар" получит военный фильм "На западном фронте без изменений", а реальный представитель войны будет без внимания.

"Я просто говорю, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское и носите платья с бриллиантами, кто-то другой не хочет слышать настоящую историю войны", – говорит Дмитрий Кулеба.

По информации Bild, продюсер гала-концерта "Оскар" Уилл Пэкер отказал выступить Зеленскому из-за того, что война в Украине показывает лыжных жертв среди белого населения. По мнению Пэкера, если президент Украины выступит, тогда будут проигнорированы войны, в которых участвуют не белые люди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна реакция президента Украины на польскую адаптацию сериала "Слуга народа". Напомним, что в оригинальном сериале главную роль сыграл Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии отреагировали на февральское предложение президента Украины Владимира Зеленского.