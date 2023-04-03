Дочь Пескова возмущена критикой: Я жила всего на 500 евро в месяц

Дочь спикера Кремля Дмитрия Пескова выразила свое возмущение после того, как увидела репортаж французского телевидения о своем отце. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Лизы Песковой.

Дочь Дмитрия Пескова. Фото из открытых источников

Французский телеканал LCI показал репортаж о детях пресс-секретаря Кремля Дмитрии Пескова, где указали, что российский чиновник является пропагандистом Кремля на чем и заработал свое состояние. Возмущенная дочь российского сановника решила ответить французам в Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вы поступили очень непрофессионально. Так сложилась судьба, что я родился в семье влиятельного политика. С детства он научил меня ответственности и привил мне такие ценности, как упорный труд. Еще с детства я знала, что должна найти свой собственный путь. И иметь известное имя было для меня скорее обузой, чем привилегией", — говорит Пескова.

Дальше дочь Дмитрия Пескова сообщила о своей жизни во Франции и работе в России.

"Не секрет, что я жила во Франции не более чем на 500 евро в месяц", — говорит Лиза Пескова и добавляет, что зарабатывает на свою жизнь самостоятельно в России.

Также в своем видео Пескова вспомнила о санкциях, под которые она попала после начала вторжения России в Украину. 25-летняя дочь Пескова не понимает, почему она стала врагом половины стран мира.

В базе данных санкций проекта "Война и санкции" отмечено, что Елизавета Пескова является вице-президентом Фонда развития российско-французских исторических инициатив и основателем коммуникационной фирмы. И эти должности были получены дочерью Пескова из-за связей своего отца пресс-секретаря президента РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вариант "мирного" плана президента Беларуси.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на поставки истребителей для Украины от Польши и Словакии.



