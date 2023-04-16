Алла Пугачева ответила своим друзьям и врагам стихами

Известная советская и российская певица Алла Пугачева отмечала вчера свой 74-й день рождения. В ответ на поздравление известного российского музыкального критика, по версии путинской России — "иностранного агента" Артемия Троицкого, она написала в Твиттер четверостишье.

Пугачова дозволяла собі критикувати "СВО"

Нет ничего зазорного

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Встать у столба “позорного”:

Во времена двуличия

Он придаёт величия.

Четверостишье она сопроводила своим фото у столба.

Напомним, что после начала широкомасштабной войны в Украине Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин покинули Россию. После решения министерства юстиции РФ о включении Максима Галкина, выступившего против вторжения России в Украину, в список физических лиц — "иностранных агентов" Пугачёва в Инстаграмме попросила российские власти признать её также "иностранным агентом" вслед за мужем. Кроме того, она высказалась против войны: "Прошу зачислить меня в число иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания и мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Также она критиковала Михалкова из-за войны.

Тем временем, патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России.

В своей пасхальной проповеди патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал русских и украинцев потомками "единой Руси", а нынешнюю войну междоусобной бранью — термином времен феодальной раздробленности. При этом по отношению к двум народам он употребил определения более позднего, царского, периода — "великороссы" и "малороссы".

