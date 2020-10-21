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Зонд NASA коснулся астероида Бенну - ВИДЕО

С пробами грунта с космического тела зонд вернется на Землю не ранее чем в 2023 году

сегодня, 08:38
Автор:

Виолетта Комаровская

Зонд NASA через 4 года после запуска смог прикоснуться к астероиду Бенну. Он взял пробы грунта для дальнейших исследований астронавтов и теперь возвращается на Землю. Об этом сообщили в Twitter зонда NASA.

Зонд NASA коснулся астероида Бенну - ВИДЕО

Астероид Бенну. Фото: NASA/GODDARD/UOA

Сама спецоперация по добыче грунта длилась всего 16 секунд в районе северной части небесного тела. Капсула с азотом смогла выбросить облако сжатого газа. Под его воздействием частицы грунта и должны были осесть на внутренней поверхности зонда.

Пока неясно, сколько именно материала получил зонд и хватит ли этого для полноценных исследований. Об этом ученые узнают только в субботу. Вернуть же сам аппарат на Землю планируют не ранее чем в 2023 году. 

Астероид Бенну находится от Земли в 320 миллионах километров. Его диаметр составляет полкилометра. Ученые считают, что это небесное тело даже старше чем вся Солнечная система. Получив грунт с его поверхности, исследователи хотят больше понять процесс зарождения жизни на Земле.

Зонд NASA запустили к Бенну в 2016 году из Флориды. До астероида он добрался в 2018-м, а чуть позже вышел на орбиту. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что к Земле мчит астероид размером с холодильник.


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