Зонд NASA коснулся астероида Бенну - ВИДЕО

Зонд NASA через 4 года после запуска смог прикоснуться к астероиду Бенну. Он взял пробы грунта для дальнейших исследований астронавтов и теперь возвращается на Землю. Об этом сообщили в Twitter зонда NASA.

Астероид Бенну. Фото: NASA/GODDARD/UOA

Сама спецоперация по добыче грунта длилась всего 16 секунд в районе северной части небесного тела. Капсула с азотом смогла выбросить облако сжатого газа. Под его воздействием частицы грунта и должны были осесть на внутренней поверхности зонда.

Пока неясно, сколько именно материала получил зонд и хватит ли этого для полноценных исследований. Об этом ученые узнают только в субботу. Вернуть же сам аппарат на Землю планируют не ранее чем в 2023 году.

The back-away burn is complete I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS