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ВНО-2022: когда начнутся пробные тесты и когда будут готовы результаты

Для участия в пробном тестировании зарегистрировались 155 735 человек

сегодня, 18:11
Автор:

Денис Подставной
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В Украине скоро начнется пробное ЗНО. Об этом сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. 

ВНО-2022: когда начнутся пробные тесты и когда будут готовы результаты

Пробное ЗНО-2022. Фото из открытых источников

Для участия в пробном тестировании зарегистрировались более 155 тысяч человек, заказавших более 232 тысяч тестов.

До 10 марта в кабинетах участников пробного ВНО будут размещены приглашения с информацией о времени и месте прохождения пробного тестирования.

В 2022 году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе пройдет 19 марта, по другим предметам – 26 марта.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику будет необходимо занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:

• 19 – 21 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

• 26 – 28 марта по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине будет обновлен один из школьных предметов. В Минцифре сообщили, что проект будет представлен 10 февраля 2022 года. Стало известно, какие задачи стоят перед проектом. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что найден овощ, способный снизить сахар в крови. Исследователи нашли овощ, употребление которого за считанные минуты помогает на 20% снизить сахар в крови. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://testportal.gov.ua/probne-zno-2022-pidsumky-reyestratsiyi/
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