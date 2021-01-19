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Главная Новости Общество наука и обучение Жители подземных вод: ученые открыли новый вид рыб (ФОТО)
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Жители подземных вод: ученые открыли новый вид рыб (ФОТО)

Недавно открытый новый вид рыб родом из Индии

сегодня, 14:38
Автор:

Вечканова Елена

Международная группа ученых во главе с доктором Ральфом Брицем сообщила про обнаружение нового вида рыб. Найденные в подземных водах Южной Индии рыбы принадлежат к семейству болотных угрей. О своем открытии исследователи информировали через научный журнал Ichthyological Exploration of Freshwaters, пишет phys.org.

Жители подземных вод: ученые открыли новый вид рыб (ФОТО)

Исследованные учеными рыбы живут в подземных водах Индии. Фото из открытых источников

"Новенькие" болотные угри абсолютно слепые и имеют красный окрас чешуи. Интересно, что до недавнего времени их считали принадлежащими к другому роду семейства, и только исследование доктора Брица и его команды изменило это представление.

"Образец мы исследовали, был пойман в 1998 году вблизи небольшого села в штате Керала и описан двумя американскими учеными как Monopterus roseni. Он относится к местной подземной фауны рыб, которая сейчас включает 10 вида из пяти семей", — сообщил Ральф Бриц.

Впрочем, новые исследования помогли ученым понять определенные различия. Отныне такие красные болотные угри принадлежат к новому роду под названием Rakthamichthys roseni.

Жители подземных вод: ученые открыли новый вид рыб (ФОТО) - фото 2
Жители подземных вод: ученые открыли новый вид рыб (ФОТО) - фото 3

Интересно, что название рыбы получили благодаря своему внешнему виду, ведь слово "Raktham" в переводе с языка малаялам означает "кроваво-красный".

Исследованные командой угри вырастают длиной до 17 см и живут исключительно в подземных водах. Именно их местонахождение и влияет на отсутствие зрения.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что ученым удалось открыть новый вид маленьких роющих змей. Представители фауны живут на островах Филиппинского архипелага.

Природные формы привлекают всех, в том числе и разработчиков техники. Предварительно на портале сообщалось, что в США начали тестировать новые дроны, что не больше размера комара.


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Источник: https://phys.org/news/2021-01-swamp-eel-blood-red-subterranean-dweller.html
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