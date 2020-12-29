Ученые открыли новый вид маленьких змей

Американские исследователи обнаружили и описали новый вид змей, обитающих на островах Лейте и Самар в Филиппинском архипелаге. Об этом сообщает издание НВ.

Исследователи нашли вид мелких роющих змей. Фото: УНИАН

Представители фауны относятся к роду мелких роющих змей. Они получили название Levitonius mirus. Всего было найдено три экземпляра змей.

Эти экземпляры сначала признали неудачными, поскольку сначала один из них ошибочно отнесли к уже известным видам. Однако отличить новый вид от уже исследованных, помог анализ ДНК и компьютерная томография.

Сейчас ученые склоняются к тому, что эти существа живут в почве тропических широт. Питаются они преимущественно дождевыми червями.

Найденный вид достаточно маленький по размерам, как карандаш. Максимальная длина среднестатистической особи составляет не более 17 сантиметров.

Также исследователи выяснили, что у нового вида змей малое количество позвонков — 144. Для сравнения, в их родственников насчитывается от 200 до 450 позвонков.

Вид змей был назван в честь известного исследователя — Алана Левитона.

Эксперты надеются, что и в дальнейшем смогут исследовать этот вид во время экспедиций на Филиппины. Исследователи хотят узнать больше о том, как ведут себя особи в дикой природе, чем питаются и как распространяются.

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