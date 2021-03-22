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Женщина 17 лет хранила еду с McDonald's: как она выглядит (ВИДЕО)

Сохранялась пищу женщина показала своим детям

сегодня, 19:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Фаст-фуд может и вкусная, но далеко не самая полезная еда и об этом не устают говорить диетологи, врачи и эксперты по здоровому питанию. В сети также является достаточно роликов, которые доказывают вред такой пищи. Один из них опубликовала американка, которая решила показать своим детям, как выглядит еда с McDonald's, хранившаяся 17 лет.

Женщина 17 лет хранила еду с McDonald's: как она выглядит (ВИДЕО)

Что произойдет с едой из McDonald's через 17 лет (фото из открытых источников)

В социальной сети TikTok женщина, зарегистрированная под ником savswhitehead рассказала, что в 2004 году купила в ресторане быстрого питания картофель фри и чизбургер и решила сохранить их, чтобы посмотреть, что с ними произойдет. Покупка сохранялась у нее 17 лет, и недавно она захотела показать ее своим детям.

Американка сняла видео, на котором видно, что ни картофель, ни чизбургер почти не изменились — они не сгнили и даже не заплесневели. Дети были поражены увиденным. Еда хоть и превратилась в камень, но вид ее был вполне приемлем.

Ролик женщины собрал около 11 миллионов просмотров и множество комментариев за несколько дней. Пользователи сети были шокированы результатом такого эксперимента. Один из пользователей сети написал, что еду можно отправлять в музей.

@savswhitehead

Where you gonna go for lunch? ##fyp ##foryoupage ##fastfood ##innout

♬ original sound — savswhitehead

Напомним, что в феврале 2021 сеть ресторанов быстрого питания McDonald's неожиданно для всех запустила в продажу бургеры с растительным мясом. Пока новинки появились только в двух европейских странах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на YouTube-канале Temponaut Timelapse опубликовано видео с интересным экспериментом. В стакан налили кока-колу, оставили на нем дольку лимона и наблюдали, что будет происходить с напитком за 105 дней.


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