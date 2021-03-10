Что будет, если оставить стакан с газировкой на 105 дней (ВИДЕО)



















Все мы знаем о том, что если продукты или напитки оставить на длительное время при комнатной температуре, то в них разовьется новая жизнь. А что насчет сладкой газированной воды?

стакан с газировкой (фото из открытых источников)

На YouTube-канале Temponaut Timelapse опубликовано видео, собравшее более 630 тысяч просмотров, на котором проведен интересный эксперимент. В стакан налили кока-колу, оставили на нем дольку лимона и наблюдали, что будет происходить с напитком за 105 дней. На кадрах видно, что каждый день количество газировки уменьшалось, а спустя неделю на ней начала появляться плесень, которая постепенно увеличивалась, оставаясь на стенках стакана. Пятна становились зелеными и питались остатками напитка.

В конце эксперимента показано, что долька лимона засохла, весь стакан с газировкой был покрыт плесенью и лишь на его дне осталось чуть-чуть напитка.

Пользователи сети написали, что видео получилось достаточно интересным: "На самом деле впечатляет, как быстро плесень может размножаться и воссоздавать собственные клетки, увеличив свои размеры в четыре раза всего за несколько дней", "Я впервые вижу плесень в коле", "Это вызвало у меня мурашки по коже", "Ого, я не знал, что жидкости тоже могут заплесневеть", — написали люди в комментариях.

Напомним, что при неправильных условиях хранения продукты быстро портятся и на них начинает образовываться плесень. Бывают случаи, когда можно случайно съесть такой продукт. Но как нейтрализовать токсины в организме?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские эксперты назвали три ужасных мифа о Coca-Cola, в которые нужно перестать верить.

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