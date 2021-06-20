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Жара до +34 и дождь: какой будет погода в Украине 21 июня

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Украине на завтра, 21 июня: в каких регионах страны будет жарко

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Лето в самом разгаре, столбики термометров поднимаются уже выше 30 градусов и завтрашний день не станет исключением. В понедельник, 21 июня, практически на всей территории Украины ожидается теплая погода.

Жара до +34 и дождь: какой будет погода в Украине 21 июня

Погода в Украине 21 июня (фото из открытых источников)

Согласно данным Укргидрометцентра, жарче всего завтра будет жителям восточных областей — там температура воздуха поднимется до +30…+34 градусов. В центральных и северных регионах страны ожидается от +27…+31 градуса тепла, а в столице Украины днем — до +32 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют температуру воздуха от +27 до +30 градусов. Небольшие дожди пройдут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Но, несмотря на осадки, температура воздуха там будет колебаться от +27 до +29 градусов. 

К слову, сегодня, 20 июня, по всей территории Украины погода также была теплой, местами ожидались грозы, но столбики термометров поднимались от +26 до +31 градуса.

Напомним, что согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет планету ожидает самый жаркий год в истории. Это произойдет с вероятностью в 90%.

В сообщении сказано, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одной из самых серьезных глобальных проблем на Земле является изменение климата и если не предпринимать никаких мер, то человечеству грозит опасность.

Недавно китайские ученые заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть месяцев. Ученые говорят, что долгое лето нанесет ущерб сельскохозяйственной продукции.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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