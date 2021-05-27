Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет планету ожидает самый жаркий год в истории. Это произойдет с вероятностью в 90%, пишет ТСН.

Человечество ожидает рекордно жаркий год в истории - фото из открытых источников

"По меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", — сказано в сообщении.

Со слов специалистов, температура в прогнозируемый рекордно жаркий год будет превышать показатели 2016 года, а среднегодовая температуры будет выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса Цельсия.

Метеорологи сообщают, что в результате повышения температуры начнется более активное таяние льдов, повысится уровень моря, а также риск экстремальных погодных условиях. Кроме того, жара скажется на продовольственной безопасности, окружающей среде и здоровье человека.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, исследователи из Стэнфордского университета оценили, какие катастрофические последствия может повлечь за собой изменения климата. Ученые пришли к выводу, что усиление осадков из-за глобального потепления привело к более катастрофическим наводнениям в Америке. Вследствие этого затраты увеличились на 75 миллиардов долларов за прошедшие 30 лет. Согласно Парижскому соглашению 2015 года, человечество не должно допустить роста средней температуры на Земле больше, чем на полтора градуса. По мнению ученых, глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции, которые могут увенчаться катастрофическими последствиями для планеты. В результате повышения температурных значений, может произойти таяние ледников, вследствие чего повысится уровень моря.









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