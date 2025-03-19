Запрет использовать мобильные телефоны на уроках: что известно

Продолжаются дискуссии по поводу идеи запретить детям в школах использовать мобильные телефоны. Однако, как отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, следует понимать, что гаджеты могут стать эффективным инструментом в учебном процессе, если использовать их правильно. По ее словам, мобильные устройства помогают учащимся работать с электронными учебниками, интерактивными приложениями и выполнять исследовательские задания. Они способствуют развитию медиаграмотности и открывают доступ к дополнительным источникам знаний.

Мобильные телефоны в школах

Также Лещик добавила, что кроме учебных целей мобильные телефоны играют важную роль в безопасности детей. Благодаря им, школьники могут оставаться на связи с родителями, что особенно важно в условиях военного положения или чрезвычайных ситуаций. Также гаджеты могут служить средством фиксации нарушений прав учащихся, случаев буллинга или насилия.

Впрочем, все же следует отметить, что, несмотря на преимущества, бесконтрольное использование мобильных устройств в школах имеет и негативные последствия. Среди них, например, отвлечение от учебного процесса, ведь на самом деле дшкольники на уроках могу играть в игры на мобильных телефонах.

Еще одна проблема мобильных в школах – это принятие академической неблагочестии – дети списывают во время самостоятельных или контрольных работ.

Кроме того, через мобильные телефоны снижается уровень живого общения между учащимися и возникают риски формирования зависимости от гаджетов.

Отмечается, что сейчас в Украине нет общегосударственных нормативных актов, регламентирующих использование мобильных телефонов в школах. Это создает трудности для образовательных учреждений в установлении четких правил: кто отвечает за сохранение устройств, имеют ли школы право их изымать и какие границы контроля со стороны администрации правомерны.

Хотя закон "Об образовании" предоставляет школам автономию в организации учебного процесса, отсутствие общих норм усложняет введение единых правил пользования гаджетами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о кризисе в украинском обучении.



