Закрытие школ, вузов и детсадов: МОН назвало условие

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Таисия Ерохина
В Украине запрещено
обучать более 20 человек одновременно в одной аудитории или классе. О таком
ограничении, которое должно действовать уже сегодня, сообщил глава Министерства
образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-брифинга 3 декабря. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
По словам руководителя МОН, пока в Украине не введен тотальный локдаун, учебные заведения продолжают работать в обычном режиме с соблюдением необходимых мер безопасности.
Также глава МОН сообщил, что в случае ухода на самоизоляцию 50% коллектива или учеников – остальная половина поступает таким же образом. То есть, университет или школу придется закрыть.
Напомним, журналисты узнали вероятную дату ужесточения карантина в Украине. Стало известно, что усилить карантин в Украине могут едва ли не с начала нового года, а не как сообщалось ранее – в конце декабря перед Новым годом.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки бьет тревогу: за несколько лет Украина может столкнуться с нехваткой педагогических работников в учреждениях профобразования. В МОН сообщили, почему учреждениям профобразования в Украине в будущем будет не хватать преподавателей.
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