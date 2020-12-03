Закрытие школ, вузов и детсадов: МОН назвало условие

В Украине запрещено обучать более 20 человек одновременно в одной аудитории или классе. О таком ограничении, которое должно действовать уже сегодня, сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-брифинга 3 декабря. Фото из открытых источников

По словам руководителя МОН, пока в Украине не введен тотальный локдаун, учебные заведения продолжают работать в обычном режиме с соблюдением необходимых мер безопасности.

"По всей Украине установлен оранжевый уровень опасности и оранжевая зона карантинных мероприятий. Детские сады и общеобразовательные учреждения 1-4 класса работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантинных ограничений, — сказал Шкарлет. – Единственная норма, которую необходимо соблюдать, это то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек".

Также глава МОН сообщил, что в случае ухода на самоизоляцию 50% коллектива или учеников – остальная половина поступает таким же образом. То есть, университет или школу придется закрыть.

Напомним, журналисты узнали вероятную дату ужесточения карантина в Украине. Стало известно, что усилить карантин в Украине могут едва ли не с начала нового года, а не как сообщалось ранее – в конце декабря перед Новым годом.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Министерство образования и науки бьет тревогу: за несколько лет Украина может столкнуться с нехваткой педагогических работников в учреждениях профобразования. В МОН сообщили, почему учреждениям профобразования в Украине в будущем будет не хватать преподавателей.

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