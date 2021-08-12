Зачем австралийские ученые щекотали крыс на протяжении месяца

Ученые из Австралии щекотали крыс ради эксперимента. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ученые из Австралии месяц щекотали крыс. Фото: Pixabay.com

Как стало известно, специалисты пытались выяснить, сможет ли щекотка увеличить эмоциональное благополучие грызунов. Исследователи рассказали, что счастливые животные лучше справляются со своими задачами во время проведения экспериментов и в конечном итоге помогают больным людям. По этой причине ученые всегда находятся в поиске новых методов, оборудования и навыков.

Животноводы используют щекотание для имитации борьбы крысят. С помощью щекотки они пытаются усилить у них положительные ассоциации с человеком.

В рамках предыдущих исследований специалисты обнаружили, что во время того, как грызунов щекочут или нежно касаются к ним, они издают ультразвуковые вокализации. Однако, щекотка нравится не всем крысам и делать это нужно правильно. По словам ученых, если сделать это не правильно, то в лучшем случае крыса вас не поймет, а в худшем, животному можно навредить.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что британские ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины. Прежде чем прийти к таким выводам, учёные проверили 100 тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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