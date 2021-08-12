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Зачем австралийские ученые щекотали крыс на протяжении месяца

Во время того, как грызунов щекочут или нежно касаются к ним, они издают ультразвуковые вокализации

сегодня, 19:39
Автор:

Денис Подставной

Ученые из Австралии щекотали крыс ради эксперимента. Об этом сообщает издание The New York Times.

Зачем австралийские ученые щекотали крыс на протяжении месяца

Ученые из Австралии месяц щекотали крыс. Фото: Pixabay.com

Как стало известно, специалисты пытались выяснить, сможет ли щекотка увеличить эмоциональное благополучие грызунов. Исследователи рассказали, что счастливые животные лучше справляются со своими задачами во время проведения экспериментов и в конечном итоге помогают больным людям. По этой причине ученые всегда находятся в поиске новых методов, оборудования и навыков. 

Животноводы используют щекотание для имитации борьбы крысят. С помощью щекотки они пытаются усилить у них положительные ассоциации с человеком. 

В рамках предыдущих исследований специалисты обнаружили, что во время того, как грызунов щекочут или нежно касаются к ним, они издают ультразвуковые вокализации. Однако, щекотка нравится не всем крысам и делать это нужно правильно. По словам ученых, если сделать это не правильно, то в лучшем случае крыса вас не поймет, а в худшем, животному можно навредить. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что британские ученые рассказали, есть ли шанс заболеть коронавирусом у привитых двумя дозами вакцины. Прежде чем прийти к таким выводам, учёные проверили 100 тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученым впервые в истории удалось увидеть в деталях взрыв сверхновой. Сообщается, что размеры данной звезды превышают размеры нашего светила примерно в сотню раз. Специалисты рассказали, что данное явление является скоротечным и поэтому большинству телескопов сложно его засечь. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.nytimes.com/2021/08/09/world/australia/lab-rats-tickle.html
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