Впервые в истории человечества произошел масштабный сбой в общеобразовательном процессе

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Наталья Шевченко
В связи с пандемией впервые в истории человечества произошел сбой в образовательном процессе по всему миру. Об этом заявляет международная организация Save the Children, передает ВВС News в понедельник, 13 июля.
На пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного коронавирусом, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений.
Хуже всего ситуация с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.
Save the Children подсчитали, что ряду небогатых стран может
грозить нехватка $77 млрд на образование. Поэтому организация призвала страны-доноры и другие структуры
помочь финансами этим странам
для организации дистанционного обучения, а также ввести мораторий на
выплату долгов для тех государств, у которых низкие доходы, чтобы они смогли перенаправить до $14
млрд на образовательные программы.
Как писали “Комментарии”, после выходных количество новых случаев
коронавируса в Украине несколько упало. За сутки COVID-19 подтвердили
лишь у 612 пациентов.
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кто тесно общался с инфицированными.
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