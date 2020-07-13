Впервые в истории человечества произошел масштабный сбой в общеобразовательном процессе

В связи с пандемией впервые в истории человечества произошел сбой в образовательном процессе по всему миру. Об этом заявляет международная организация Save the Children, передает ВВС News в понедельник, 13 июля.

На пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного коронавирусом, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений.

Хуже всего ситуация с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.

Save the Children подсчитали, что ряду небогатых стран может грозить нехватка $77 млрд на образование. Поэтому организация призвала страны-доноры и другие структуры помочь финансами этим странам для организации дистанционного обучения, а также ввести мораторий на выплату долгов для тех государств, у которых низкие доходы, чтобы они смогли перенаправить до $14 млрд на образовательные программы.

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