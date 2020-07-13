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Впервые в истории человечества произошел масштабный сбой в общеобразовательном процессе

Из-за коронавируса по всему миру произошел сбой в общеобразовательной системе

сегодня, 13:55
Автор:

Наталья Шевченко
Впервые в истории человечества произошел масштабный сбой в общеобразовательном процессе

В связи с пандемией впервые в истории человечества произошел сбой в образовательном процессе по всему миру. Об этом заявляет международная организация Save the Children, передает ВВС News в понедельник, 13 июля.

На пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного коронавирусом, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений. 

Хуже всего ситуация с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. 

Save the Children подсчитали, что ряду небогатых стран может грозить нехватка $77 млрд на образование. Поэтому организация призвала страны-доноры и другие структуры помочь финансами этим странам для организации дистанционного обучения, а также ввести мораторий на выплату долгов для тех государств, у которых низкие доходы, чтобы они смогли перенаправить до $14 млрд на образовательные программы.

 Как писали “Комментарии”, после выходных количество новых случаев коронавируса в Украине несколько упало. За сутки COVID-19 подтвердили лишь у 612 пациентов.

 Ранее мы рассказывали о том, почему COVID-19 болеют не все, даже среди тех, кто тесно общался с инфицированными. 


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