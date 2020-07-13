Новые жертвы коронавируса: сколько еще украинцев заболели

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Виолетта Комаровская
После выходных количество новых случаев коронавируса в Украине несколько упало. За сутки COVID-19 подтвердили лишь у 612 пациентов. Об этом говорится на портале СНБО, где ведут подсчет всех случаев инфицирования.
Общее количество инфицированных выросло до 54 133 человек. Стоит отметить, что почти половина из них - а именно 26 503 - уже выздоровели. За минувшие стуки отрицательные результаты повторного теста на коронавирус с лаборатории получили 385 человек.
Самым пораженным регионом все еще остается Львовщина. Здесь снова больше всего новых случаев коронавируса за сутки - 104. На втором месте по приросту больных с COVID-19 сегодня Ровенская область, где 99 новых пациентов.
В остальных регионах ситуация обстоит следующим образом:
Львовская область - 7107 случаев (+104);
г. Киев - 6238 случаев (+56);
Черновицкая область - 5161 случай (+21);
Ровенская область - 4697 случаев (+99);
Закарпатская область - 3988 случаев (+79);
Волынская область - 3071 случай (+29);
Ивано-Франковская область - 3071 случай (+42);
Киевская область - 3068 случаев (+42);
Харьковская область - 2677 случаев (+28);
Тернопольская область - 2260 случаев (+29);
Одесская область - 2208 случаев (+34);
Винницкая область - 2122 случая (+25);
Житомирская область - 1542 случая (+10);
Днепропетровская область - 1144 случая (+0);
Хмельницкая область - 908 случаев (+0);
Донецкая область - 759 случаев (+0);
Черкасская область - 754 случая (+6);
Кировоградская область - 674 случая (+1);
Запорожская область - 622 случая (+1);
Черниговская область - 608 случаев (+1);
Николаевская область - 482 случая (+1);
Сумская область - 341 случай (+1);
Полтавская область - 334 случая (+3);
Херсонская область - 204 случая (+0);
Луганская область - 93 случая (+0);
Стоит отметить, что жертвами коронавируса за сутки стали еще 15 пациентов, а общее количество умерших достигло 1398 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему COVID-19 болеют не все, даже среди тех, кто тесно общался с инфицированными.
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