Комаровский объяснил, почему коронавирусом болеют не все

Местный иммунитет способен уничтожить коронавирус еще на слизистых оболочках и не позволить ему проникнуть глубоко в организм. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский. Известный врач объяснил, почему COVID-19 заражаются не все, даже если речь идет об одной семье, где все тесно контактируют друг с другом.

Попадая в организм человека, коронавирус, прежде всего, оказывается на слизистых оболочках. Будет ли развиваться болезнь дальше, или человек окажется неуязвимым, зависит от того, на сколько хорошо они выполняют свою защитную функцию.

"Есть такое понятие, как неспецифический иммунитет. Это местный иммунитет - своеобразные защитные ворота нашего организма. Вирус попадает на оболочки, где вырабатывается слизь. В ней есть интерферон, лизоцим и другие вещества, которые способны убивать вирусы на месте, не позволяя им попасть дальше в организм", - рассказывает Комаровский.

Именно так организм уничтожает большинство инфекций, с которыми человек сталкивается ежедневно.

"Если же местный иммунитет не сработал, в дело вступает специфический иммунитет, то есть антитела. Они начинают вырабатываться в слизи или в крови. Но они не универсальные. Против гриппа - свои, против коронавируса - свои", - говорит врач.

Если сработают антитела, выработанные в слизи, то человек, вероятнее всего, переболеет и не почувствует никаких симптомов.

"Если неспецифический иммунитет не сработал, но, к примеру, ребенку хватило секреторных антител, а тех, которые вырабатываются в крови не понадобилось, у него обнаружат антитела к коронавирусу, хотя ни единого симптома болезни не было", - объяснил врач.

Евгений Комаровский рекомендует пить много воды, и дышать влажным чистым воздухом, чтобы слизистые оболочки, которые обеспечивают нам местный иммунитет, всегда были влажными. Когда они сухие, они буквально превращаются в инкубатор для размножения инфекции.

"Нужно следить за влажностью воздуха. Любое отопление или кондиционирование может высушить воздух. Нормальной же будет влажность от 40 до 60 процентов", - посоветовал Комаровский.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что, по мнению доктора Комаровского, будет с пандемией коронавируса в ближайшее время и закончится ли она вообще.

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