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Комаровский рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

Мир еще никогда не сталкивался ни с чем подобным, - Комаровский о пандемии коронавируса

сегодня, 08:14 comments2064
Автор:

Виолетта Комаровская
Комаровский рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

Фото: Facebook/Доктор Комаровский

Доктор Евгений Комаровский дал собственные прогнозы, как надолго может затянуться пандемия коронавируса в мире. Скорого окончания, по его мнению, ждать не стоит. Вирус ведет себя непредсказуемо, и ни с чем подобным человечество еще не сталкивалось, - сказал кандидат медицинских наук в эфире телеканала "Украина 24". 

Четкой даты или периода окончания пандемии, вероятнее всего, спрогнозировать не сможет никто, - говорит Комаровский. Подобная инфекция атакует мир впервые, и как COVID-19 будет вести себя в дальнейшем - пока непонятно.

"Эпидемия коронавируса много раз демонстрировала, что какие-либо прогнозы давать - это неблагодарная задача. Мы сейчас столкнулись с ситуацией, с которой ранее не имели дела ни современная эпидемиология, ни, в целом, человечество", - говорит врач. 

В одном Комаровский уверен точно - ожидать, что пандемия ослабит хватку в ближайшее время, точно не стоит. Коронавирус с нами надолго.

"Начнем с того, что ранее на земле не было столько людей - 8 миллиардов и даже больше. И вдруг появляется некий инфекционный объект, и ни у кого нет к нему иммунитета. Не было еще ничего подобного. Сложно давать прогнозы. Но, предполагаю, что эту тему мы будем активно муссировать, как минимум, до следующей осени", - спрогнозировал Комаровский. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о советах доктора Комаровского, как пережить летнюю жару. К слову, в Украине в ближайшие дни она будет только усиливаться


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