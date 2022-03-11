ВНО в 2022 году не будет: МОН объяснило, как будет проходить вступительная кампания

Внешней независимой оценки для школьников в 2022 году не будет. Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время эфира всеукраинского телемарафона. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Вступники - Укринформ

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создан вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ЗНО", – сообщил Шкарлет.

Шкарлет подчеркнул, что законопроект будет подан в Верховную Раду и выразил надежду, что его примут уже в ближайшее время.

Тем, кто критикует такое решение, Шкарлет посоветовал учитывать мнение родителей поступающих. По словам министра, большинство из них высказались за отмену ВНО в этом году.

"Большинство родителей высказываются за отмену ВНО и экзаменов в этом году. Введение будет проводиться по определенной электронной системе", — заявил министр образования и науки Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в рамках марафона "Единые новости" министр образования Сергей Шкарлет рассказал, каким образом будут продолжаться образовательные процессы в государстве. В областях, где есть возможность, учебный процесс должен продолжиться. Образовательные услуги должны предоставлять учебные заведения для временно перемещенных лиц. В ближайшее время будет запущена единая образовательная платформа и единое образовательное расписание на базе Всеукраинской школы онлайн для тех, кто не может присоединиться к конкретной школе. Такие дети продолжат обучение в дистанционном формате.

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