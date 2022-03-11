logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение ВНО в 2022 году не будет: МОН объяснило, как будет проходить вступительная кампания
commentss НОВОСТИ Все новости

ВНО в 2022 году не будет: МОН объяснило, как будет проходить вступительная кампания

ВНО для поступающих в этом году не будет

сегодня, 12:46
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Внешней независимой оценки для школьников в 2022 году не будет. Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время эфира всеукраинского телемарафона. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

ВНО в 2022 году не будет: МОН объяснило, как будет проходить вступительная кампания

Вступники - Укринформ

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создан вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ЗНО", – сообщил Шкарлет.

Шкарлет подчеркнул, что законопроект будет подан в Верховную Раду и выразил надежду, что его примут уже в ближайшее время.

Тем, кто критикует такое решение, Шкарлет посоветовал учитывать мнение родителей поступающих. По словам министра, большинство из них высказались за отмену ВНО в этом году.

"Большинство родителей высказываются за отмену ВНО и экзаменов в этом году. Введение будет проводиться по определенной электронной системе", — заявил министр образования и науки Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в рамках марафона "Единые новости" министр образования Сергей Шкарлет рассказал, каким образом будут продолжаться образовательные процессы в государстве. В областях, где есть возможность, учебный процесс должен продолжиться. Образовательные услуги должны предоставлять учебные заведения для временно перемещенных лиц. В ближайшее время будет запущена единая образовательная платформа и единое образовательное расписание на базе Всеукраинской школы онлайн для тех, кто не может присоединиться к конкретной школе. Такие дети продолжат обучение в дистанционном формате.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3426359-zno-dla-vstupnikiv-u-2022-roci-ne-bude.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!