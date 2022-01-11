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ВНО-2022: какие нововведения ждут абитуриентов

В 2022 году выпускники, которые будут составить ЗНО, смогут сдать тесты за собственные средства

сегодня, 09:40
Автор:

Козлова Альбіна
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ВНО-2022: какие нововведения ждут абитуриентов

Что нового в ВНО-2022, фото из открытых источников

С 5 января началась регистрация на пробное внешнее тестирование для выпускников. Заместитель директора Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в эфире радио "Культура" сообщила, что будет нового для абитуриентов во время написания ВНО.

По словам представительницы УЦОКО, в 2022 году среди нововведений большее количество предметов, которые можно сдать. Будущие абитуриенты могут сдавать ЗНО по более, чем пяти предметам. Тестирование по пяти предметам будет бесплатным, а за тестирование сверх нормы нужно будет заплатить выпускнику собственные деньги. Цена тестирования по дополнительному предмету еще неизвестна, вероятно, она будет выше, чем цена пробного тестирования. Впрочем, такое нововведение будет полезно тем, кто еще не определился с будущей специальностью, ведь у него будет больше шансов поступить в высшее учебное заведение.

Среди обязательных предметов для государственной итоговой аттестации – украинский язык, математика, история или иностранный и один предмет на выбор. В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по тринадцати учебным предметам.

Также в этом году изменили задания в тесте по математике уровня "стандарт". В ЗНО-2022 вместо двух открытых бланков ответов остался один блок с таким типом ответов.

Напомним, что цена пробного тестирования по одному предмету будет колебаться в зависимости от региона – 213-309 гривен.

Во время вступительной кампании поступающие смогут подавать в высшие учебные заведения сертификаты ЗНО за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы.

Как сообщал портал "Комментарии", учащиеся сельских школ рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах. Результаты опроса школьников из 22 областей Украины об условиях обучения опубликовала Государственная служба качества образования.


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Источник: http://ukr.radio/news.html?newsID=97617
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