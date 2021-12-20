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Сколько будет стоить пробное ВНО-2022 для школьников

Региональные центры опубликовали цены и расписание пробного ВНО-2022 для школьников

20 декабря 2021, 17:07
Автор:

Козлова Альбіна
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Сколько будет стоить пробное ВНО-2022 для школьников

ВНО стартует в марте, фото из открытых источников

Стали известны сроки регистрации и цены на пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году. Об этом сообщают в пресс-службе Украинского центра оценки качества образования.

Стоимость пробного ВНО определяют в региональных центрах оценки качества образования. За пробный тест в разных областях придется заплатить от 213 грн до 309 грн. Каждый центр рассчитал стоимость услуг по печати и доставке бланков ответов для будущих абитуриентов.

Желающим принять участие в пробном тестировании следует пройти регистрацию с 5 по 22 января 2022 года. Регистрация будет проходить на сайтах региональных центров оценивания. Зарегистрированные учащиеся получат доступ к кабинетам, где будет указано где и когда будет проводиться тестирование. В кабинетах участники позже смогут увидеть свои баллы.

Также известно расписание пробных тестов, которые пройдут весной. Украинский язык, язык и литературу школьники будут сдавать 19 марта. Историю Украины, математику разных уровней, биологию, географию, физику, химию, английский, испанский, немецкий, французский выпускники сдадут 26 марта.

Школьникам следует определиться, какие предметы для них приоритетны, потому что в день проведения пробного тестирования участник может пройти только один пробный тест. Правильные ответы и сумму баллов школьники узнают до 1 апреля.

После прохождения теста нужно будет внести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания". Для тех, кто сдавал украинский язык – не позднее 21 марта, для тех, кто сдавал другие предметы – не позднее 28 марта. Узнать какой центр обслуживает вашу область можно на сайте.

Как сообщал портал "Комментарии", Инна Совсун рассказала о проблемах образования и подчеркнула, что нужно перестать брать всех подряд в университеты.

Сколько будет стоить пробное ВНО-2022 для школьников - фото 2


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Источник: https://testportal.gov.ua/yaka-vartist-probnogo-zno-2/
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