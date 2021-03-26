ВНО-2021 может пройти в измененном формате - глава Минобразования

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Елизавета Черных
Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет рассказал, что формат внешнего независимого оценивания старшеклассников может измениться из-за распространения коронавирусного заболевания. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, передает "Слово и Дело".
ВНО-2021 может пройти в измененном формате - фото из открытых источников
При этом глава Минобразования отметил, что информация о том, что ВНО будет вовсе отменено, является недостоверной.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению омбудсмена в сфере образования Сергея Горбачева, теоретически в Украине могут ввести штрафы для родителей, чьи дети будут посещать учебные заведения без прививки от коронавируса. Однако чиновник сомневается в принятии данного решения, поскольку большое количество граждан не поддерживают вакцинацию вовсе.
Он отмечает, что все школьники должны пройти вакцинацию — и не только против коронавируса. Прививки могут уберечь от туберкулеза, полиомиелита, кори, дифтерии и многих других заболеваний. Эксперт понимает, что родители могут волноваться за здоровье ребенка и бояться побочных эффектов, однако есть наука. А она доказывает то, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней является первым инструментом для того, чтобы обеспечить общественное здоровье.
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