В янтаре нашли идеально сохранившиеся цветы в возрасте почти 100 миллионов лет (ФОТО)

Обнаруженные цветы, прекрасно сохранившиеся в шарах янтаря, расцвели еще у ног динозавров. Находка свидетельствует, что некоторые цветущие растения в Южной Африке оставались неизменными в течение 99 миллионов лет. Об этом сообщает CNN.

Eophylica priscatellata, один из двух найденных цветков, прекрасно сохранившихся в янтаре – CNN

Цветы когда-то расцвели на территории нынешней Мьянмы и могут пролить свет на то, как эволюционировали цветущие растения – важный эпизод в истории жизни, который Чарльз Дарвин в свое время описал как "отвратительную тайну".

Эфемерные цветы: они распускаются, превращаются в плод, а затем исчезают. Таким образом, древние цветы недостаточно представлены в летописи окаменелостей, что делает эти древние цветы – и историю, которую они несут с собой – особенно ценными.

"Листья, как правило, в большем количестве, чем цветы, и намного крепче – они имеют более высокий потенциал для сохранения. Лист выбрасывается "как есть" в конце срока службы, тогда как цветок превращается в плод, который затем съедается или распадается как часть процесса распространения семян. Эти конкретные цветы почти идентичны их современным родственникам. На самом деле нет особых отличий", – сказал автор исследования Роберт Спайсер, почётный профессор Школы экологии, Земли и экосистемных наук в Открытом университете в Соединенном Королевстве.

Считается, что эволюция и распространение цветковых растений (покрытосеменных) сыграли ключевую роль в формировании большей части жизни, которую мы знаем сегодня. Это привело к диверсификации насекомых, земноводных, млекопитающих и птиц и в конечном итоге стало первым случаем, когда жизнь на суше стала более разнообразной, чем в море, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Plants.

"Цветочные растения размножаются быстрее других растений, имеют более сложные механизмы размножения — широкое разнообразие цветочных форм, например, часто в тесном "сотрудничестве" с опылителями. Это стимулирует взаимную коэволюцию многих линий растений и животных, формируя экосистемы", — сказал Спайсер.

Один из цветков, сохранившихся в янтаре, исследователи назвали Eophylica priscatellata, а другой — Phylica piloburmensis, того же рода, что и цветы Phylica, которые сегодня родны для Южной Африки.

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