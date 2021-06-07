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Главная Новости Общество наука и обучение В украинских университетах будет учиться больше иностранцев
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В украинских университетах будет учиться больше иностранцев

Народные депутаты уверены, что увеличение в Украине количества иностранных студентов будет способствовать существенным поступлениям в бюджеты университетов и местных громад

сегодня, 11:54
Автор:

Корольова Аліна

В университетах Украины планируют ежегодно увеличивать количество иностранных студентов. Об этом сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак. Он уверен, что такая инициатива выведет украинские университеты на внешние рынки и сделает их еще более привлекательными в мире.

В украинских университетах будет учиться больше иностранцев

В Украине иностранных студентов станет больше. Фото: unsplash.com

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций уточнил, что депутаты ставят целью — приглашать в учебные заведения около 20 000 студентов ежегодно.

По словам Бабака, сейчас в Украине образование получают 70 000 иностранцев. Эта цифра могла бы быть выше, однако существуют определённые ограничения, в том числе и языковые. Ведь иностранцам разрешается учиться только на украинском и английском.

Поэтому комитет образования и науки готовит инициативу, которая расширит возможности университетов и позволит им проводить обучение для иностранных студентов в отдельных группах на других языках тоже. В ближайшее время проект будет вынесен на рассмотрение.

Также Сергей Бабак добавил, что такая инициатива является экономически выгодной для университетов и Украины в целом. По расчетам депутатов, ежегодно в бюджеты вузов может поступать как минимум 1,2 млрд грн, и 4 млрд грн — в бюджеты местных громад.

Ранее издание "Комментарии писало о том, что в Украине планируется создание "Президентского университета". По словам президента Украины Владимира Зеленского, в учебном заведении будут получать образование лучшие выпускники, которые в будущем будут решать серьёзные и важные государственные задачи. В частности, в университете будут обучать по следующим направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

 


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Источник: https://sluga-narodu.com/
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