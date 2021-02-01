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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине стартовала регистрация на ВНО: что нужно знать
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В Украине стартовала регистрация на ВНО: что нужно знать

Участие в основной сессии ВНО является бесплатнім

сегодня, 09:05
Автор:

Мокрик Анастасия

Начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, школьники в Украине смогут зарегистрироваться на ВНО. Об этом информирует пресс-центр Министерства образования и науки Украины.

В Украине стартовала регистрация на ВНО: что нужно знать

В Украине началась регистрация на ЗНО - фото: из открытых источников

По информации источника, возможность подать заявку на прохождение внешнего независимого тестирования будет вплоть до пятого марта текущего года. До 30 апреля на личную страницу каждого участника будет прислано приглашение-пропуск. В нём укажут место и время проведения экзаменов.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования, где будет проходить регистрация, сообщается, что дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии продлится в течение 6 — 18 мая включительно.

Также Министерство образования и науки Украины опубликовало график, по которому состоится основная сессия ВНО 2021:

Май

21 мая – в этот день будет проходить ВНО по химии;

24 мая – французский, немецкий и испанский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика.

Июнь

1 июня — украинский язык и литература, украинский язык;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

До 30 июня на информационных страницах участников внешнего оценивания появятся результаты пройденного ВНО. Стоит отметить, что один человек может сдать не более пяти предметов. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине школьникам будут платить 100 тысяч гривен за 200 баллов по "ЗНО", а также о том, что Зеленский подписал Указ о введении президентских стипендий, грантов и премий для самых способных учеников в стране. Также он рассказал, как они смогут получить президентские гранты.



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Источник: https://mon.gov.ua/ua
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