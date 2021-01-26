В Украине школьникам будут платить 100 тысяч гривен за 200 баллов по "ЗНО"

Украинские школьники, которые покажут наилучшие результаты внешнего независимого оценивания, получат премии по 100 тысяч гривен каждый, соответствующее постановление уже зарегистрировали в Верховной Раде, об этом сообщила секретарь Комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа в Facebook.

ВНО. Фото: Google

Соответствующее постановление уже поддержал профильный комитет украинского Парламента. В соответствии с документом, абитуриенты, которые лучше всех сдадут ВНО, получат вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Речь идет о 30 выпускниках, которые наберут наибольшее количество баллов.

Для того чтобы претендовать на премию, нужно набрать не менее 790 баллов по четырем предметам, а также написать на 200 баллов, как минимум, один предмет.

Обязательным условием получения такой премии является обязательное поступление в украинское высшее учебное заведение. Пипа отметила, что государство должно стимулировать детей к обучению в Украине.

Ранее правительство также одобрило проект Указа Президента Украины, который предусматривает выплаты за высокие результаты в тестировании. А именно — создание ежегодного фонда из 20 премий по 5 тысяч гривен, которые получат выпускники, набравшие 200 баллов по двум и больше предметам.

Эти премии будут выплачиваться единоразово.

На согласительном совете 25 января, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты рассмотрят постановление на этой или следующей неделе, и отметил, что нужно создавать достойные условия для обучения детей в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, нужно ли закрывать школы и детсады во время локдауна.

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