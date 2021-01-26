В Украине школьникам будут платить 100 тысяч гривен за 200 баллов по "ЗНО"

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Гриниченко Дима
Украинские школьники, которые покажут наилучшие результаты внешнего независимого оценивания, получат премии по 100 тысяч гривен каждый, соответствующее постановление уже зарегистрировали в Верховной Раде, об этом сообщила секретарь Комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа в Facebook.
ВНО. Фото: Google
Соответствующее постановление уже поддержал профильный комитет украинского Парламента. В соответствии с документом, абитуриенты, которые лучше всех сдадут ВНО, получат вознаграждение в 100 тысяч гривен.
Речь идет о 30 выпускниках, которые наберут наибольшее количество баллов.
Для того чтобы претендовать на премию, нужно набрать не менее 790 баллов по четырем предметам, а также написать на 200 баллов, как минимум, один предмет.
Обязательным условием получения такой премии является обязательное поступление в украинское высшее учебное заведение. Пипа отметила, что государство должно стимулировать детей к обучению в Украине.
Ранее правительство также одобрило проект Указа Президента Украины, который предусматривает выплаты за высокие результаты в тестировании. А именно — создание ежегодного фонда из 20 премий по 5 тысяч гривен, которые получат выпускники, набравшие 200 баллов по двум и больше предметам.
Эти премии будут выплачиваться единоразово.
На согласительном совете 25 января, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты рассмотрят постановление на этой или следующей неделе, и отметил, что нужно создавать достойные условия для обучения детей в Украине.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, нужно ли закрывать школы и детсады во время локдауна.
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